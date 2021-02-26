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3至10月期間禁止捕撈鰻苗　違者處新台幣3萬元以上15萬元以下

▲鰻苗捕撈漁期結束！ 3至10月期間禁止捕撈。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鰻苗捕撈漁期結束！ 3至10月期間禁止捕撈。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

依農委會公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」鰻苗捕撈漁期將於2月28日結束，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，籲請從事捕撈鰻苗業者配合，共同維護鰻苗漁業之永續。

台灣沿海捕撈鰻苗以日本鰻為主，是一種降海洄游的魚種，據研究指出，成熟的鰻會離開原棲息的河域，以半年左右時間，游至馬里亞納群島西方海域附近進行繁殖，完成繁殖後便死亡。

▲鰻苗捕撈漁期結束！ 3至10月期間禁止捕撈。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲近距離看鰻苗。（圖／記者翁伊森翻攝）

孵化出來呈柳葉狀的鰻苗則從產卵場，順著北赤道洋流先往西漂送，繼而隨著黑潮往北，歷經4至6個月到達東亞沿岸後變態為玻璃鰻，進入台灣、中國大陸、韓國及日本的河口域生長；每年冬季期間捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季傳統產業之一，更是許多漁民維持生計的重要經濟來源。

目前鰻魚養殖所需的鰻苗，仍需要依賴天然苗，為兼顧漁民生計及部分鰻苗得以溯河成長，依據「鰻苗捕撈漁期管制規定」，每年3月至10月，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗，期藉兼顧產業及資源永續前題下，讓部分鰻苗得以溯河洄游成長，增裕鰻魚資源。

「鰻苗捕撈漁期管制規定」規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，以及以漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，籲請漁民遵守規定，以免受罰。

農業處提醒，鰻苗捕撈是台灣重要產業，目前鰻魚資源已日漸減少，保育工作刻不容緩，籲請從事捕撈鰻苗業者務必配合，共同維護鰻苗傳統漁業永續。

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