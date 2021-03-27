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轉型正義3任務　蔡英文：終結「只有受害者、沒有加害者」

▲▼蔡英文出席平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／總統府提供）

▲蔡英文出席平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日上午出席「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」，在致詞時表示，期盼促轉會和政府各機關未來共同加速政治檔案的清查工作，調查歷史真相，並落實轉型正義。蔡英文說，只有重建出威權時期層層的加害過程，寫進總結報告裡，並提出後續的政策和法制，才能終結台灣轉型正義常被批評「只有受害者，沒有加害者」的困境。

蔡英文致詞時表示，今天促轉會再一次舉辦刑事有罪判決的「撤銷公告儀式」。她也代表政府向受難前輩和家屬們表達歉意，「真抱歉，讓大家等了這麼久。現在，我們終於要把有罪的標籤撕下來了」。

蔡英文指出，這次撤銷的105件判決，共有100位當事人，其中有26件過去沒有受過補償或賠償，是促轉會在法律授權下，一案一案重新調查認定後，才得以平反。「從歷史的縫隙中，找出真相，還給當事人一個公道，這就是成立促轉會的意義」。

蔡英文也肯定促轉會，在過去將近3年中，和時間賽跑，推動了許多重要的工作。包括在還原歷史真相部分，促轉會徵集政治檔案，建立第一個轉型正義資料庫，也開始研究威權時期的壓迫體制，陸續發表了重要的報告。在處理威權象徵的部分，促轉會則透過協商，處置了400多個威權象徵，也正在進行保存不義遺址的法制規劃。

▲▼蔡英文出席平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式。（圖／總統府提供）

「在重建社會信任的部分，促轉會也很積極透過網路和實體活動，與社會各界對話。」蔡英文說，促轉會推出受難者的照顧方案，讓長照體系認識政治暴力創傷，更讓前輩們在專業助人工作者的協助下，逐漸重建和國家、社會的信賴關係。正因為轉型正義有這麼多工作要做，她期待，接下來，促轉會和政府各機關能夠一起來達成以下幾項重要任務。

第一，要加速政治檔案的清查工作。特別是最近幾年，陸續有進展的情治機關檔案，更要全面加以整理、研究，才能還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。

第二，隨著檔案重見天日，要更努力調查歷史真相。只有重建出威權時期層層的加害過程，寫進總結報告裡，並提出後續的政策和法制，才能終結台灣轉型正義，經常被批評「只有受害者，沒有加害者」的困境。

第三，則是和政府各機關一起落實轉型正義。比如研擬賠償方案、處置威權象徵、照顧受難前輩等工作，除了需要促轉會持續規劃溝通，相關機關也有責任共同參與。她認為，轉型正義就是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程。政府內各個機關都要虛心面對、積極落實。

蔡英文表示，她和在座許多前輩一樣，都認為在台灣深化民主、鞏固民主的過程中，一定要通過轉型正義這一關。只有集體面對真相，集體修補創傷，臺灣社會才能告別悲情，走向共同的未來。「這就是我們的使命，我們一起來達成」。

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