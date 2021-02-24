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壽險賣AC帳下債券不得超過5%　金管會今年列入查核重點

▲未來壽險賣AC帳下債券不得超過5%，金管會今年列入查核重點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲金管會表示，未來壽險賣AC帳下債券限額5%，今年也會列入查核重點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

未來壽險公司不得藉由處分攤銷後成本衡量（AC）帳下的債券衝獲利！金管會保險局表示，為統一國內會計作帳標準，壽險公會推出「自律標準」，自今（2021）年起，壽險賣AC帳下債券統一限額5%，金管會檢查局也會將此列入年度查核的重點項目。

金管會保險局副局長張玉輝指出，自律規範不涉及違規會被懲處，當初AC持有目的不該是收受獲利，新制上路應可讓國際會計公報的本質回歸正軌。

我國壽險業接軌9號國際會計公報（IFRS9）正式滿3年，據會計精神，放在AC項下的債券多數要持有到期，若進出頻繁就代表該等債券就不適合被放在AC，應是放在經其他損益按公允價值（FVOCI），或是經損益按公允價值（FVPL）裡。
金管會保險局副局長張玉輝指出，原本都是讓各公司自行去分類、定義交易重要性，但金管會檢查局卻在金檢時發現，各壽險公司的差距非常大，不僅計算帳列標準、債券分類定義不清，且很少持有到期。

所以，去年9月就由壽險公司訂出明確標準，以分子「當年累計主動出售AC金額」，除以分母「當年AC帳列金額加計當年累計出售AC金額」後，比重必須在5%以下，若超過，將自次年度起到接軌IFRS17前，不得將任何新增的債券分類為AC資產，今年也會納入金管會檢查局的金檢重點。

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