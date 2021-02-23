美元保單去年逆勢成長14%　金管會曝原因：投資人期待高！

▲美元保單去年逆勢成長14%。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

金管會今（23）日公布，壽險業2020年截至12月底，外幣保單保費收入折合新臺幣約4,935億元，檢視幣別，在全球降息、匯率等影響之下，澳幣及人民幣皆呈現衰退，但美元保單卻逆勢成長。

金管會公布2020年截至12月底外幣保單業務概況。外幣保單新契約保費收入折合新台幣4,935億元，其中，傳統型保單折合新台幣3,391億元，占比69%；投資型保單折合新台幣1,543億元，占比31%。

在美元保單方面，去年新契約保費保費收入169億美元，年增14%；其中，傳統型保單118.48億美元，年增7%；投資型保單50.6億美元，年增34%；但據金管會資料顯示，去年前5月美元保單保費收入還呈現衰退情況，但從6月後開始呈現逐月成長。

針對美元保單新契約保費收入在2020年逆勢成長，年增14%。金管會保險局副局長張玉煇分析，去年第一季全球市場受疫情影響，金融市場有較大波動，隨著5月經濟好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣呈現貶值，讓投資人對美元商品較感興趣，再加上對於疫後市場經濟有所期待。

針對澳幣保單新契約保費收入4.76億澳元，年減66%，而人民幣保單新契約保費收入9.05億人民幣，比前年少84%；張玉輝表示，民眾對人民幣匯率沒有高度期待是原因之一；至於澳幣保單，則與市場利率有關，過去，相對已開發市場，澳幣保單擁有利率較高的優勢，隨著全球央行普遍降息，縮減澳幣吸引力，以致人民幣及澳幣保單新契約保費收入相較前年大幅減少。