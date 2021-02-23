▲「小額終老保險」保額提高到70萬，今年7月1日上路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

為提高國人保險保障額度，金管會今（23）日再次提高小額終老保險投保金額及件數限制，將傳統型終身人壽保險主契約保額上限由50萬元提高至70萬元，並配合保險金額提高，有效契約件數由二組放寬為三件，今年7月1日上路，以滿足國人保障需求，及增加投保規劃之彈性。

目前台灣保險公司所販售的一般壽險保單，承保年齡多只到65歲，但目前小額終老保險承保年齡最高可到84歲，再加上比一般壽險保單便宜3成，如果一級失能也享有保障，詢問度不錯。

金管會是在2016年底開放小額終老保險商品，當時每人累計保額上限僅新台幣30萬，每人只能購買1張；2019年擴大到每人限購2張，最高保額拉高至50萬，為讓高齡者持續享有保障，今日宣佈修正「小額終老保險相關規範」，將小額終老保險的保額上限，從現行50萬再提高至70萬，自110年7月1日起實施。

金管會保險局副局長張玉輝指出，去年底有效契約55萬4,535件中，投保年齡55歲以上的舊有25萬3,542件，占整體45.72%，較前一年 44.42%還高，顯見高齡人口持續增加；鑒於我國人口結構老化速度快，青壯年人口對社會經濟支持之負擔日益加重，面對未來人口老化及少子化趨勢，極需普及老人基本保險保障，小額終老保險的保險費較其他同類型壽險便宜；對於已超過一般壽險承保年齡的高齡族群，可透過本險低保額、低保費的特性，建構基本保險保障，強化商業保險之防護網。