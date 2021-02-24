北市75歲以上高齡駕駛破10萬人　王鴻薇：80歲以上駕照應強制回收

▲北市75歲以上高齡駕駛高達10萬多人 。（示意圖／達志）



記者黃巈禾／台北報導

根據交通部統計，國內65歲以上高齡者的交通事故死亡比例，佔整體事故的4成左右，其中，台北市75歲以上高齡駕駛更是高達13萬人，針對80歲以上駕駛人，台北市換算5年肇事案件成長數也來到4成7。對此，國民黨台北市議員王鴻薇建議，政府應回收80歲以上高齡駕駛的駕照。

王鴻薇指出，台北市65歲以上駕駛事故案件數，從2016年5126件到2020年來到8601件，五年成長6成7，顯見高齡駕駛問題，隨時間越趨嚴重，今年台北市還有13萬3781張未辦理換照，呼籲中央與台北市政府，應即刻研擬至少80歲以上駕駛，推出鼓勵回收駕照措施，維護社會安全，保護駕駛也保護其他用路人。

王鴻薇補充，目前台北市高齡駕駛人數，75至84歲7萬4091人，85至94歲計2萬9025人，95歲以上計8717人，而且很多高齡駕駛朋友，縱使駕車危險，但是家人也勸不動，前幾年也發生過很多類似的案件，最誇張的還有開車衝進捷運站，這樣的問題不能只靠駕駛自律，尤其針對80歲以上超高年齡的駕駛人，台北市換算5年肇事案件成長數也來到4成7，案件持續增長中，這都應該由政府主動強制回收，以免憾事持續發生，造成更多社會悲劇。

王鴻薇表示，目前高齡駕駛駕照回收，並未有任何強制措施，僅消極鼓勵性質，成效相當浮動，以台北市為例，2019年因為自己在年初有質詢相關議題，有辦理駕照回收獎勵活動，一度繳回駕照數量來到五年最高3116人，但去年沒有活動就降到916人，對於攸關生命安全措施如此輕忽，根本就是三天打魚，兩天曬網，中央地方應該持續努力。

北市交通局表示，老人駕駛在已成為超高齡社會的台北市，確實是要面對的一個課題，考量現在交通環境日漸複雜，長者因年紀關係相對反應時間長、注意力也較差，且去年整年北市交通事故裡，65歲以上事故件數占了總事故的9％，因此高齡駕駛管理制度的健全，確有必要。

交通局指出，由於北市老人人口已占全市總人口數的19％，所以高齡駕駛人口也相對會增加，事故案件當然也會同樣跟著增加，因此北市從去年起即多管道宣導，鼓勵長者主動繳回駕照，多多利用大眾運輸，目前統計繳回跟換照率約 為2成，但仍有13萬高齡駕駛未辦理繳回或換照。

依現行中央監理法規，106年7月以後滿75歲的駕駛予以納管，通過體檢跟認知測檢後可以辦理換照，期限3年，屆滿要重測再換照。但由於法規並未要求106年7月以前滿75歲長者要換照，所以在這時間點以前滿75歲的長者所持有的駕照都屬有效，為長者安全考量，北市交通局仍建議中央修法，凡滿75歲高齡駕駛即全面納管，同時縮短換照時間，由3年改為1年。