天主教健康照護聯盟資源大整合　建立醫護聯網平台HIOT

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台灣天主教健康照護聯盟於2月21日在新竹仁慈醫院舉行了2021年年會及研討會，揭櫫精準健康、智慧醫療及健康照護的方向，此次會議集合了天主教12家醫院，以及居服長照相關健康醫療照護機構。

研討會的內容強調精準健康、智慧醫療、長照、居服及健康照護各項主題，使得天主教相關醫養動心(醫療養護運動心靈及健康)邁向人工智慧的領域，同時在輔仁大學江漢聲校長的號召下，整合天主教健康醫療照護力量，為台灣人民健康把脈，由輔大副校長謝邦昌教授代為宣示及闡述天主教醫護力量整合的重要性，與會各醫院院長齊表同聲支持，各照護及養護居服機構更是希望作為醫藥養聯網的第一線，團結力量大，同時希望以台灣健康醫療的實力在天主教聯盟的合作下，凸顯台灣在醫療及健康養護世界的重要性。





期間12家天主教醫院更在輔仁大學的倡議下，希望以輔仁大學及輔大醫院為核心，整合健康醫療醫療資源，期待建立 天主教聯合醫院。目標建立資源共享、溝通合作之平台，透過彼此間互補的方式， 提升整體醫療能量與競爭力。同時於醫學、醫事、管理、行政、教學研究等面向，展開學術、技術以及實務上的交流。

此次開啟了天主教醫療資源整合之先河，立足台灣放眼世界，讓天主教聯合醫院及天主教健康照護聯盟為台灣建立另一座「護國神山」 。