下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

▲醫護人員最後出動切割器才成功將卡在男子生殖器上的螺帽取下。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者王佩翊/編譯

泰國一名男子為了在情人節給女友留下「深刻的印象」,竟異想天開拿出工具箱裡的螺帽套住自己的生殖器,希望能藉此充血,展現他「男人的自信」,怎知隔日生殖器雖不斷腫大,但卻疼痛難耐,且因生殖器腫脹導致他無法將螺帽拔出。最後該名男子只好自行叫救護車,在多名醫護與消防人員的協助下,終於成功切開螺帽脫離險境。

根據《每日星報》引述當地媒體報導,這名泰國男子深信民間偏方,認為只要拿環狀物套住生殖器,就能讓血液進入腺體,從而使生殖器變粗大且有力,於是他從家中的工具箱中翻出螺帽,並在嬰兒油的潤滑下套上生殖器。然而他卻萬萬沒想到,隨著生殖器因充血逐漸腫大,螺帽卻完全拔不下來,導致他疼痛不已。

該名男子最後只能打電話叫救護車,並被送往醫院救治。男子表示,「我其實很害怕我的生殖器會被切除,他真的腫得好嚴重,我以為它要炸開了。」男子被送醫後,神情痛苦地抓著病床旁的欄杆,醫護人員則是忙著用金屬切割器將卡在生殖器上的螺帽切開。在眾人的努力下,最後終於將這個直徑3公分、厚1.5公分的螺帽切開取下,耗時1小時。

整個切除過程非常順利,醫護人員並未傷及男子的生殖器,不過因為過於腫脹,男子仍需服用數周的抗生素並配合消炎藥膏的使用才能消腫,所幸此次意外並未造成任何不可逆的傷害。

救援志工說,以前只有看過民眾的手指被戒指卡住,第一次看到有人是生殖器被卡住,因此當他們趕到當事人家中的,也嚇了一大跳。

A man put a ring on his junk to prep for Valentine's Day. .@TheRiseGuys .@Paige933 #TheRiseGuys https://t.co/6yNa21IwHj