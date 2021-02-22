居檢男趴趴造「還去KTV」挨罰20萬！他提訴訟喊：怕餓死　結果出爐

▲三重居家檢疫男到度趴趴走，遭罰20萬，他不服提起訴訟但遭駁回。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市黃姓男子在居家隔離期間竟擅自外出，搭乘計程車到KTV門口跟朋友聊天，回程時還順道到超商買了瓶優酪乳，正巧被警方逮個正著，挨罰20萬。黃男不服提出行政訴訟主張，他因生活物資用完了，但又聯繫不上里長，產生了餓死的幻覺，才外出求助友人，但此說法不被法官採信判他敗訴。

經查，黃男2020年3月19日自菲律賓入境，並須執行居家檢疫直到同年4月2日，但沒想到，他3月27日晚間疑因嘴饞想喝優酪乳，以步行方式至巷口超商購買，不過他一走出家門，警方的防疫專用手機立即接獲警示訊息，旋即派遣轄區專責警力到住家查看，到場時黃男剛好從外自行返家，一看到站在家門口的員警，自知事情大條，神色相當緊張。

員警當時出聲警告，「居家檢疫就是跟你講說完全不能出門，你吃的就完全要在這個地址，那你剛剛離開的時間還記得嗎？」對此，黃男表示，自己是步行去超商買一瓶價值50元的優酪乳，而他被警方確認完身分後，就想趕緊躲進屋內，疑似以為這樣就不會被開罰。

然而，經警方查證後，發現黃男不僅只是到超商購物，在此之前，甚至還搭乘計程車到KTV與朋友聊天，最後遭到衛生局開罰20萬元。

黃男事後不服提出行政訴訟主張，當時他已經歷超過1周的在家檢疫，而期間雖然里長每天都打電話關心，但事發當天上午他在電話中時並未發現身邊現金及生活物資已用完。

直到當天晚上才驚覺食物沒了，致電里長但卻未接通，且又沒有使用信用卡，擔心隔日是周末，他可能因此陷於危險，再加上與世隔離孤獨且又沒人可商量，又因隔離期間於住所內獨居日久而感到恐慌，他因此產生了餓死的幻覺，才急著外出求助友人。

法官審理後認為，黃男在遇到警方後還隱瞞自己搭車到人潮聚集場所，讓他人暴露於疫害風險中，因此遭到開罰是合法有據，市府並無怠惰或是濫用裁量的情形。另外，里長在黃男居家檢疫期間每日關懷追蹤，並回報黃男的追蹤情形，顯見黃男與相關人員的溝通應無障礙，也沒有假日無法聯繫的情勢，整起案件難以認定有緊急危難的存在，因此不採信其說法，最終判黃男敗訴。全案可上訴。

【更多新聞】

快訊／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞2死 7車涉過失致死遭查扣

濃霧中撞擊瞬間曝！他倒地「後車又衝上來」慘被撞飛 哀號聲四起

小三「很緊」人夫衝刺太快！她笑：第1次跟我很正常 正宮崩潰早產