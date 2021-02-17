血洗南韓賭場狂贏10億！台灣賭神猝逝　美女同業悼世界級算牌客

▲曾被新加坡賭場列黑名單的旅遊作家唐宏安，在臉書貼出與戴子郎合照並哀悼。（圖／翻攝自唐宏安臉書）

記者陳以昇／新北報導

有「台灣賭神」稱號的「戴子郎」，本名黃樹義，在2月11日除夕當天因心肌梗塞在家中猝逝，享壽64歲。他曾在27天內、在韓國賭場贏10億韓幣（相當台幣2千5百多萬元），遭全球200多家賭場拒絕進入，還開班教授算牌賭技，過世消息一出，同樣被賭場列黑名單的旅遊作家唐宏安也貼文惋惜，「非常震驚，戴老師一路好走。」

▲被封為「台灣賭神」稱號的「戴子郎」曾接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／ETtoday攝影中心）

戴子郎擁有台大經濟系學士學位，芝加哥大學企管碩士，曾靠炒股賺千萬，當上證券公司總經理，後來股市大跌，讓他血本無歸負債5千萬後，開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技。短短3年還清負債，由於他都穿著印有小孩圖案T恤，又帶著兒子征戰賭場，才借用日本漫畫《帶子郎》為名，對外自稱「戴子郎」。

2018年，戴子郎帶著23位學生組團前往韓國濟州島神話世界（Jeju Shinhwa World）賭場，入住豪華飯店展開為期27天賭場旅程。團隊27天內共贏得84萬美金（約台幣2千3百多萬），他個人則贏了10億韓幣（約台幣2千5百多萬元）。

▼台灣賭神戴子郎除夕猝逝。（圖／翻攝自YouTube／台灣賭神戴子郎）

戴子郎縱橫賭場20多年，生涯中已經有200多家賭場將他列為拒絕往來戶，他曾笑著說，「全世界有近6000家賭場，那我還有5000多家可以去。」2021年2月11日農曆除夕，戴子郎突然在家中心肌梗塞猝逝，他的哥哥也在學生群組用戴子郎名義貼文過世消息，「沒有安排祭拜或追思之儀式，感謝並懇辭慰悼。」

同樣被新加坡金沙賭場列終生黑名單的旅遊作家唐宏安，也在臉書貼文哀悼，「我一直知道戴老師的身體不太好，但我也沒想到會是今年接到這個消息」，她向《ETtoday新聞雲》記者表示，戴老師是算牌界頂尖的高手，能認識他相當榮幸，也因此進而認識許多世界級優秀算牌客，「人生中有機會與算牌圈世界知名的戴老師交流，是我的幸運。一路好走，RIP。」

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▼台灣賭神戴子郎胞兄在學生群組告知猝逝消息。（圖／記者陳以昇翻攝）