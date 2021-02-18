還原台灣賭神戴子郎除夕夜猝逝　「圍爐完獨自回房」女友開門心碎

記者黃翊婷／綜合報導

「台灣賭神」戴子郎（本姓黃）除夕夜（2月11日）驚傳在家中因心肌梗塞猝逝，享壽64歲。據了解，當天晚上他在台北家中與女友、親友吃年夜飯，之後獨自返回房間，等到數小時後女友進入房間查看，才發現他已不幸猝逝。

▲戴子郎的家屬證實猝逝的消息。（圖／記者陳以昇翻攝）

戴子郎擁有台大經濟系學士學位，曾靠炒股賺千萬，後來股市大跌，讓他血本無歸後，開始靠賭為生，研究21點、百家樂賭技。根據《自由時報》報導，戴子郎生前投入不少心血寫作，進行寫作時都是獨自一人待在房內，除夕當晚他與女友、親友在台北家中圍爐，結束之後就獨自返回房間，直到數小時後女友前往查看，才發現他已經沒有氣息。

回顧戴子郎的一生，他於2017年3月開始招生教授賭技，課程2堂課8小時學費4萬元，教人如何記牌並在21點、百家樂中尋找漏洞，他還會帶著學生組團到世界各地賭場實際進場賭博；2018年初，他得知濟州島開了一家新賭場，為了吸引全世界賭徒光臨，只要進場賭，平均每一人都可以贏得約1000元美金，重點是這家賭場還沒將他列拒絕戶。

面對如此大的誘惑，戴子郎在2018年7月24日召集23位學生，組團前往濟州島神話世界（Jeju Shinhwa World）賭場，入住豪華飯店展開為期27天賭場旅程。他先透過南韓當地人頭仲介公司，每天找來100名人頭發給賭金500美金進場，23位學生跟著進去監督下注，期間共贏得84萬美金（約2520萬台幣）。

▲戴子郎有「台灣賭神」之稱。（圖／ETtoday攝影中心）

等到2018年8月19日團隊解散各自回台，戴子郎準備將他個人贏的10億韓幣（約2763萬台幣）逐日匯回台灣，但礙於法令一天只能匯5萬美金，他又有急事返台處理，不得已將剩下的4億480萬韓幣及47萬泰銖放進背包搭機返台，卻在桃園機場入境海關遭查獲，當場全數沒入國庫，當時他曾自嘲表示，「賺了幾千萬，就當繳稅吧！」

如今這位傳奇人物卻在除夕夜突然逝世，讓外界相當震驚。其家屬17日也已證實此事，且表明戴子郎後事從簡，不會對外舉辦追思會，一切將低調處理。

▼戴子郎除夕夜最後上傳的影片。