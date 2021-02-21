1年1度分紅包大會！爸「公平」均分影片曝光　網笑：里A老，哇A大

實習記者高琳景／綜合報導

不少小朋友過年最期待的就是「領紅包」環節！但其實小時候不懂事，通常都會被父母以「幫你存起來、當你的學費」為由，全數歸他們保管。為此，一名網友在臉書分享如何和女兒「平分」紅包錢，但仔細一看才發現根本就是不公平平分！

網友秋風藍於12日在臉書以「又到了一年一次的分紅包大會」為題，分享女兒的紅包錢是如何「公平、公開」的方式來平分的。但仔細一看才發現，女兒拿到的鈔票是紅色的，而爸爸拿到的則是咖啡色和藍色。

從影片中可見，爸爸以「你一張，我一張」的方式在平分紅包錢，爸爸甚至還詢問「這樣對不對？」沒想到女兒童言童語的大喊「對！」最後，父女兩人各得14張鈔票，但女兒卻只有1400元，而爸爸則拿到12000元（1000x10，500x4）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該名網友於去年就曾用同樣的手法來和女兒分紅包錢。（圖／網友秋風藍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事實上，在去年這位爸爸就已經用同樣的手法坑過女兒，由於小女孩當時第一次拿這麼多錢，還高興的向老爸呼喊「我又贏了！」沒想到事隔一年，女童還是覺得「很公平」的受騙上當。

不少網友看到影片後笑稱，「最後全都進媽媽的口袋」、「爸爸！等在過幾年就不能用這招了！」、「沒關係！女鵝長大會賺錢包給父母～爸爸就會收到都紅色的，麻麻都藍的」、「以後…里A老，哇A大」、「小時後紅包就是這樣被騙走的」、「女兒表示：以後從孝親費扣」、「老了推你出去曬太陽，曬到碰趴才能回來」。