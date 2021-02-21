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2公尺大蛇每天「準時」爬出墳頭！被圍觀也超淡定　村民瘋湧祭拜

▲▼ 河南拜神蛇。（圖／翻攝自秒拍）

▲大蛇每天準時出來曬太陽。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南一處村子近日出現一條長約2公尺的大蛇，有趣的是，牠每天都定時出來曬太陽，面對民眾圍觀也絲毫不怕不躲。消息在當地傳開後，竟引來大批民眾來焚香膜拜，甚至有小販賣零食，如同新的市集。

▲▼ 河南拜神蛇。（圖／翻攝自秒拍）

▲有民眾將牠當神蛇來祭拜。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事情發生於商丘寧陵縣柳河鎮趙爾莊村，該條大蛇去年農曆12月中開始出現，定時盤鋸在當地村邊的墳頭曬太陽，每天都是上午10點出洞，到下午4時許離開。即使有人圍觀，牠也不怕、不急、不躲，也不攻擊，就曬太陽光離開。

▲▼ 河南拜神蛇。（圖／翻攝自秒拍）

▲大批民眾圍觀，只為目睹墳頭蛇。（圖／翻攝自秒拍）

附近村民將此事傳為奇談，吸引大批人士前來觀奇，甚至有人開車幾十公里，只為看一眼墳頭蛇，一時之間蛇出沒的地方隱隱成為新的網紅打卡地，甚至有不少人拿來紙錢、祭品焚香祭拜，儼然把這條蛇當成了「神蛇」。

▲▼ 河南拜神蛇。（圖／翻攝自秒拍）

▲現場宛如小景區。（圖／翻攝自秒拍）

網上多個影片可見，現場人山人海，附近還有小攤販賣零食，如同新的市集；在大蛇出沒的地方還有一個告示牌，寫著「文明觀蛇，靠邊走，腳下留情」的字樣。

當地的柳河鎮政府19日出具公告，指蛇曬太陽是自然現象，指這些傳言及都動作都是「封建迷信」，驅趕看蛇人。

▼當地政府發佈公告，稱蛇曬太陽是自然現象，驅趕看蛇人。（圖／翻攝自秒拍）

▲▼ 河南拜神蛇。（圖／翻攝自秒拍）

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