嘉義市史蹟資料館百年楓樹轉紅落葉　滿滿日式風情

▲史蹟資料館日式裝潢搭配落楓更顯獨特美感 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義公園內的嘉義市史蹟資料館（昭和J18），有一棵樹齡超過百年的楓樹，近期楓葉已轉紅、掉落，對比周圍的綠葉，彷彿一進到圍牆內，就瞬間到了另一個世界，想要賞楓、體驗唯美日式風情，不用到日本或深山，現在嘉義市就有，吸引許多民眾駐足。

嘉義市史蹟資料館裡一棵參天的百年老楓樹，農曆年節期間楓葉轉紅，讓人誤以為現在是秋天，只見庭院的楓香，搭配上史蹟資料館的檜木馨香，讓每位造訪的民眾都宛如身處日本古都。

▲史蹟資料館古木參天。（圖／嘉義市政府提供）

有著「全台最美神社咖啡廳」稱號的嘉義市史蹟資料館，創建於昭和18年（西元1943年），原為嘉義神社附屬的齋館與社務所，2019年開始委外經營，透過活化賦予古蹟新生命。遊客可以在此喝杯咖啡、和服體驗，感受濃厚歷史氛圍，現在更有一年一度的楓紅美景，歡迎年假期間來此一遊，享受秋意的浪漫！

嘉義市史蹟資料館年假營業時間與相關資訊可參考臉書https://www.facebook.com/ChiaYiJ18/。市府也呼籲民眾，欣賞美景同時，也要在防疫期間勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離，保護自己也保護別人，才能玩得更加盡興。

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