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一年少42萬人！　東三省擬開放「全面生育」年輕人無感

▲桃園市1名未滿3個月男嬰28日清晨被媽媽察覺全身僵硬，緊急送醫急救仍宣告不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大陸東北三省一年少42萬人，研擬全面開放生育限制。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府自2015年取消「一胎化」政策，從「單獨二孩」鼓勵全面二胎，奇怪的是開放後的生育率反而下降，主要年輕人生活壓力大不想生娃。目前，最新消息指出，大陸東北三省已經面臨一年少42萬人負成長問題，政府考慮全面開放生育限制，挽救急速消失的紅利人口。

據陸官媒《央視》指出，大陸國家衛生健康委官網近日發佈，東北地區可以立足本地實際進行「探索」，提出實施全面生育政策的試點方案。主要是東北地區人口的持續下降，為當地社會經濟可持續發展敲響了警鐘。

2020年全國兩會，全國人大代表、遼寧省常務副省長陳向群在審議政府工作報告時提出，懇請率先在東北地區全面放開人口生育政策，根據遼寧大學人口研究所公共政策研究中心主任宋麗敏也給出一組關鍵數據。

宋麗敏表示，遼寧、吉林和黑龍江三省《2019年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，三省2019年年末常住人口分別減少7.6萬人、13.33萬人和21.8萬人，合計減少42.73萬人。人口自然增長率分別為-0.80‰、-0.85‰、-1.01‰。雖然東北三省2020年的人口數據尚未公佈，但大概率也是延續人口負增長態勢。

▲▼嬰兒車。（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

▲大陸整體面臨紅利人口減少趨勢。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

大陸國家衛生健康委稱，東北地區人口總量減少，折射出的是區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題。比如，隨著資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。

人口流失和出生率下降，是東北地區出現人口負增長的兩個主要原因。宋麗敏說，生育意願一旦降下來，就很難提高。目前低生育率情況，並非只有東北地區的「當務之急」。2020年底，大陸民政部部長李紀恆曾表示，「目前，受多方影響，大陸適齡人口生育意願偏低，總和生育率已跌破警戒線，人口發展進入關鍵轉折期。」

根據大陸公安部公布最新數據顯示，2020年出生登記的新生兒較2019年減少了175.5萬人，降幅為14.9%。如何提高生育水平，已經迫在眉睫。最主要，年輕人薪水經濟壓力、養兒教育費用龐大、男女人口失衡、大城市女性崇尚晚婚等因素，都是造成低生育率關鍵原因。

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