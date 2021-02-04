智能溫控針加持　醫師：「魔方67」療程效果媲美拉皮手術

▲醫師表示，「魔方67」療程的獨家專利智能溫控針探頭，能安全地改善腹部鬆弛、皺紋等問題。（圖／悠美診所提供，下同）



生活中心／綜合報導

生育是件很美好的事，不過生產所導致的肚皮鬆弛等惱人問題，卻是許多愛美女性的痛，難道生完孩子就要和緊緻的肚皮說掰掰，再也沒辦法穿上比基尼了嗎？悠美診所院長朱芃年醫師表示：「『魔方67』療程透過獨家專利智能溫控針探頭穩定注入電波熱能，能改善腹部皺紋、鬆弛等問題。」

運動減重、抹保養品 對產後肚皮鬆弛改善效果有限



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大部分產後女性在搭配飲食控制及適量運動，持續一段時間後，大多都能瘦回產前的體重，腰圍也有機會恢復到年輕時期，穿衣打扮起來依舊亮眼如昔。然而每當照鏡子時，鬆弛下垂的肚皮以及皺紋，卻讓自己開心不起來，因此透過更勤奮的運動、狂抹抗皺保養品等方式，想藉此擺脫酸梅肚，然而幾經折騰後，卻發現改善效果不彰。朱芃年醫師表示：「鬆弛皺皺的酸梅肚其實是皮膚經過快速擴張拉扯後所導致的，因此即便體重下降，拉扯後的皮膚很難回到未經拉扯前的狀態。」

▲鬆弛皺皺酸梅肚是皮膚下的膠原蛋白、彈力蛋白斷裂所致，因此較難透過保養、運動方式獲得顯著改善。

如何擺脫難纏酸梅肚？醫師：雷射、電波可改善

朱芃年醫師進一步說明，腹部皺紋、鬆弛是因為皮下彈力蛋白及膠原蛋白斷裂後所產生，因此較難透過保養方式達到顯著的改善，所幸醫學美容日新月異，透過雷射及電波等醫美療程，產後婦女仍有機會能改善腹部皺紋、鬆弛問題，然而東方人皮膚反黑機率較西方人高出許多，透過雷射方式可能會產生色素沉澱的副作用；而市面上的電波療程品質參差不齊，若診所使用來路不明的儀器，在能量控制不當下，恐會因為溫度過高，導致燒燙傷等問題。朱芃年醫師分享：「『魔方67』療程的智能溫控針能穩定地將能量控制於67度恆溫，治療效率及安全性高。」

67度恆溫智能溫控針 微侵入式療程效果媲美拉皮手術

朱芃年醫師指出，魔方67療程是透過探頭上的智能溫控針深入肌膚的真皮層輸出能量，藉由67度穩定加溫，達到緊緻拉提的效果，同時能夠刺激膠原蛋白、彈力蛋白及玻尿酸新生，進而改善皺紋及鬆弛問題。朱芃年醫師進一步說明，魔方67屬於微侵入式療程，所以有不亞於傳統拉皮手術的治療效果，相當適合運用於腹部皺紋、鬆弛治療。建議消費者在進行療程前，需選擇合格的醫美診所及專業有經驗的醫師，並進行充分討論溝通，才能獲得安全有品質的療程體驗。

▲悠美診所院長朱芃年醫師。