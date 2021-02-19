東北人大建議「全面開放生育政策」　陸中央：可立足本地探索

▲大陸2020年新生兒人數再創新低。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2020年新生兒人數再創新低，相較於2019年1179萬人相比，出生並已經登記戶籍的新生兒共1003.5萬大幅下降15%。位於東北地區的大陸全國人大代表便提出建議，希望能由東北地區開始試行「全面開放生育政策」，以降低人口負增長帶來的社會、經濟問題。

▲陸東北人大建議「全面開放生育政策」，挽救生育率降低帶來的經濟問題。（圖／CFP）

對此，大陸全國衛健委昨（18）日指出，東北地區可以立足本地實際進行探索，組織專家進行研究，深入研判全面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響；做好政策調整後人口變動測算；研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件；評估政策變動的社會風險等等，「在此基礎上，提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。」

衛健委提到，東北地區人口總量減少，折射出的是區域經濟體制、產業結構、社會政策等綜合性、系統性問題，「隨著資源枯竭和國家產業升級轉型，大批年輕勞動力無法在本地找到滿意的工作，只能流向經濟更好、工資更高的地區。」

東北邊境地區的生育政策相對寬鬆（如黑龍江省規定夫妻雙方均為邊境地區居民的可生育三個孩子），但生育意願不高，「究其原因，經濟社會因素已成為影響生育的重要因素，特別是經濟負擔、嬰幼兒照護和女性職業發展等方面，群眾反映尤為突出，生育政策對生育行為的影響大為減弱。」

▲大陸全面開放二胎後，生育率不增反減。（圖／CFP）

據悉，不僅東北地區，大陸各地都存在生育率降低的問題。數據顯示，和1970年代、1980年代出生的人相比，1990和2000年出生的人相對收入明顯下降。尤其當前大陸經濟成長趨緩，陸90後出生者對未來的收入成長並不看好；但他們小時候的生活條件相對優越，加上房價、物價居高不下，生活開支遠高於上一代人，「隨著這批人成為中國的生育主力，大陸的生育率更加嚴峻。」