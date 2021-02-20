快訊／AZ疫苗將抵台「韓國廠資料審查中」　陳時中下午2時說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日宣布將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。部立桃園醫院昨起恢復營運，暫不收治新冠肺炎患者，重啟時間未定；另我國採購新冠疫苗，首批自COVAX分配的20萬劑AZ疫苗最快下週抵台，韓國廠資料正由食藥署加速審查中，相關內容預期會中會有進一步說明。

我國首批從COVAX取得的疫苗為韓國廠，相關資料已提交食藥署最慢會在下週，也就是指揮中心貨運前查備完畢。至於外傳首批疫苗可能是由華航負責運送，指揮中心發言人莊人祥否認，表示運送日期未定；華航則說目前未接到通知，但低溫或超低溫冷鏈服務已做好準備，有需求可隨時配合。

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統計至昨日，國內累積941例新冠肺炎確定病例，分別為825例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、886人解除隔離、45人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。