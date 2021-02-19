「帝王級牛郎」羅蘭大秀法拉利！細節標誌曝光　粉絲：好想坐副駕

▲羅蘭的法拉利新車還印有自己的名字。（圖／翻攝自IG／roland_0fficial）



記者張方瑀／編譯

日本「第一牛郎」羅蘭（ROLAND）年收高達3億日圓（約新台幣8600萬元），日前更在IG貼出他與愛車的合照，而這輛價值超過2000萬日幣的法拉利賽車，還直接印有「ROLAND」標誌，充分展現羅蘭的帝王級霸氣風格。粉絲也不禁回留言回覆，「好想坐在副駕駛座！」

根據日本《ENCOUNT》報導，日本牛郎界帝王羅蘭17日在IG秀出6張他與愛車的合照。據了解，這輛紅色法拉利「California T」是羅蘭在2020年9月購入，價值超過2000萬日圓（約台幣535萬元），在車身上更印有「ROLAND」標誌，當時曾拍攝YouTube介紹交車經過。

羅蘭在貼文中表示，這輛法拉利是在街上兜風最適合的款式，車身不占空間所以非常推薦，「但最近自己開車的機會減少了，好寂寞啊。」許多粉絲也紛紛留言回應，「加上名字真的太帥了」、「這是所有男人的夢想」、「連太陽光都沒有比羅蘭耀眼」、「好想坐上副駕駛座！」

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