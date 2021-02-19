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為救人被熊群拖走！飼育員慘遭「活撕分屍」吞肚　遊客近距離目睹

▲上海動物園飼養員遭熊群拖走分食。（圖／翻攝自微博）

▲上海動物園飼育員遭熊群拖走分食。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海野生動物園2020年10月17日發生一起飼育員遭熊群攻擊遇難事故，事故發生後，上海野生動物園對猛獸區暫停關閉整改。事發當天，遊客在上海野生動物園猛獸區乘坐大巴觀光車目擊，一名27歲飼育員突然被熊群拖走圍攻，活生生慘遭分屍食用。

據《上游新聞》報導，事發時究竟發生了什麼？為何無人營救？誰該為此負責？據悉，在此次熊群攻擊致人死亡事件中，上海野生動物園9名相關負責人被處理。

據上海市浦東新區應急管理局2020年12月29日發布的《上海野生動物園10.17其他傷害死亡事故調查報告》顯示，10月14日，野生動物園景觀建設部根據動物管理部的猛獸區（熊區）挖掘機翻土除草作業申請，開具零星工程派工單，安排外包單位金藝公司到猛獸區（熊區）翻土除草。

▲上海動物園飼養員遭熊群拖走分食。（圖／翻攝自微博）

▲遊客目睹吃人畫面。（圖／翻攝自微博）

10月16日8時30分左右，野生動物園猛獸區季姓班長駕駛斑馬車，引導金藝公司挖掘機徐姓駕駛員，進入猛獸區（熊區）實施翻土除草作業。野生動物園季姓飼育員、閔姓飼育員、朱姓飼育員輪流在斑馬車內監護。

10月17日16時30分左右，因挖掘機推土鏟右側履帶脫落，徐姓駕駛員離開駕駛室，下車到車右側查看。這時，坐在斑馬車內負責監護的朱姓飼育員看到對方違規下車，也立即下車，並走向徐姓駕駛員，提醒其回到挖掘機車內。

當時，斑馬車和挖掘機周邊有少數棕熊，朱姓飼育員在返回斑馬車過程中，被一頭快速竄出的棕熊撲倒撕咬，隨後慘遭多頭熊聚攏一起分食。

▲上海動物園飼養員遭熊群拖走分食。（圖／翻攝自微博）

▲上海動物園目前已經重新開放。（圖／翻攝自微博）

徐姓駕駛員見狀，欲驅趕棕熊施救，但此時更多熊聚攏過來，只好躲進挖掘機車內，撥打了報警電話。16時39分左右，施救人員驅趕熊群後，將死者屍塊帶出猛獸區。

《調查報告》中提到，朱姓飼育員被熊撲倒處位於挖掘機和斑馬車之間，經復旦大學上海醫學院司法鑑定中心鑑定，死因符合大型動物（熊）啃咬致死。

2月18日，上海野生動物園猛獸區已重啟開放，棕熊等猛獸類動物已被安置到封閉場所內供遊客參觀。

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