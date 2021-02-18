關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密：睜眼代價太大了

▲坊間所有的關公像幾乎都是閉著眼睛。（圖／達志影像）



實習記者周依儒／綜合報導

關羽是三國時期非常有名的武將，其驍勇善戰、為人忠心，又對朋友忠肝義膽，更有著「斬顏良誅文醜」、「過五關斬六將」、「單刀赴會」等光輝戰績，讓許多人都十分崇拜，因此在民間被民眾奉為「關聖帝君」。不過從古至今流傳的關公雕像，幾乎都是閉著眼睛，讓外界非常好奇。就有木匠老師傅透露，如果要雕刻睜開眼睛的關羽像「代價就太大了！」

根據《搜狐》報導，關羽的特徵就是非常濃密的眉毛，加上兩隻細細長長的眼睛，不過坊間的關公像有一奇特現象，就是大都是雙眼緊閉，即便有睜開眼睛的，也頂多是睜開兩三分，一名老木匠即直指背後有兩大原因。

▲民間對關公稱謂不同，有的稱「關帝」、有的稱「武財神」、有的稱「武聖」等。（圖／CFP）

首先，關羽善戰，在戰場上殺死了很多人，但這些死掉的人都是死在關公的刀下，因此魂魄不能進入輪迴，只能在人世間飄蕩，在剛開始時，關羽本著眼不見為淨的態度，但沒想到當他閉眼後卻發現十分清淨，且閉眼的話又可以讓關羽養精蓄銳，張眼又能震懾到這些亡魂，所以關羽只有在殺人的時候才會怒目圓睜，一旦他睜眼，往往就是要動武的時候。

另外一說法，眼睛身為臉龐的靈魂所在，如果要讓雕像活靈活現，那麼眼睛絕對是不能馬虎的地方，加上關羽又是古代名將，如果要能真實呈現的話，肯定要刻畫出他在戰場上眼神凜冽、殺氣騰騰的樣子；不過關羽的眼睛本來就不大，如果是畫師便能畫的栩栩如生，但對刻雕像的師傅來說卻無法有太多的發揮，倘若刻的不夠好，又會被笑是否手藝不佳，因此乾脆讓關羽閉上眼睛。

▲關公是儒家認可的「正道大神」。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，針對關羽的眼睛，玄學也有兩種說法，第一種是因為關羽一生奉獻給戰場，死在他刀下的人無數，雙手已經沾滿太多人的鮮血、殺氣很重，眼睛的戾氣也太重，因此大家大部分都是祭拜閉著眼睛的關羽像；另一種說法則是，關羽一生到處征戰，但最後卻不幸慘死於麥城之戰，無顏面對江東父老，所以木匠們也都是雕刻閉著眼睛的關羽像。