　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密：睜眼代價太大了

▲▼關公。（圖／達志影像）

▲坊間所有的關公像幾乎都是閉著眼睛。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

關羽是三國時期非常有名的武將，其驍勇善戰、為人忠心，又對朋友忠肝義膽，更有著「斬顏良誅文醜」、「過五關斬六將」、「單刀赴會」等光輝戰績，讓許多人都十分崇拜，因此在民間被民眾奉為「關聖帝君」。不過從古至今流傳的關公雕像，幾乎都是閉著眼睛，讓外界非常好奇。就有木匠老師傅透露，如果要雕刻睜開眼睛的關羽像「代價就太大了！」

根據《搜狐》報導，關羽的特徵就是非常濃密的眉毛，加上兩隻細細長長的眼睛，不過坊間的關公像有一奇特現象，就是大都是雙眼緊閉，即便有睜開眼睛的，也頂多是睜開兩三分，一名老木匠即直指背後有兩大原因。

▲關公。（圖／CFP）

▲民間對關公稱謂不同，有的稱「關帝」、有的稱「武財神」、有的稱「武聖」等。（圖／CFP）

首先，關羽善戰，在戰場上殺死了很多人，但這些死掉的人都是死在關公的刀下，因此魂魄不能進入輪迴，只能在人世間飄蕩，在剛開始時，關羽本著眼不見為淨的態度，但沒想到當他閉眼後卻發現十分清淨，且閉眼的話又可以讓關羽養精蓄銳，張眼又能震懾到這些亡魂，所以關羽只有在殺人的時候才會怒目圓睜，一旦他睜眼，往往就是要動武的時候。

另外一說法，眼睛身為臉龐的靈魂所在，如果要讓雕像活靈活現，那麼眼睛絕對是不能馬虎的地方，加上關羽又是古代名將，如果要能真實呈現的話，肯定要刻畫出他在戰場上眼神凜冽、殺氣騰騰的樣子；不過關羽的眼睛本來就不大，如果是畫師便能畫的栩栩如生，但對刻雕像的師傅來說卻無法有太多的發揮，倘若刻的不夠好，又會被笑是否手藝不佳，因此乾脆讓關羽閉上眼睛。

▲威天宮慶關公生由信眾扮「康熙」祝壽

▲關公是儒家認可的「正道大神」。（圖／記者楊淑媛攝）

此外，針對關羽的眼睛，玄學也有兩種說法，第一種是因為關羽一生奉獻給戰場，死在他刀下的人無數，雙手已經沾滿太多人的鮮血、殺氣很重，眼睛的戾氣也太重，因此大家大部分都是祭拜閉著眼睛的關羽像；另一種說法則是，關羽一生到處征戰，但最後卻不幸慘死於麥城之戰，無顏面對江東父老，所以木匠們也都是雕刻閉著眼睛的關羽像。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
證實了！勞斯萊斯副駕女友是「世新小昆凌」讚男友：很Man
逼穿情趣內衣性侵590次！台南少女「見爸被抓」淚崩
老媽把「歷年紅包」全還她！數字嚇呆打工妹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

年終領10萬！泰國移工爽曬明細...網見「1細節」道破真相：醒醒

YouTube「賽事分析廣告」轟炸！他揭真相怕爆：高估台灣人智商了

取得輝瑞疫苗有譜！BNT稱會提供台灣　莊人祥：希望說到做到

春節1968APP流量過高當機　林佳龍：代表「聰明用路」廣而周知

關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密：睜眼代價太大了

25公分的煩惱！「比飲料罐還大」穿緊身褲防亂晃　他笑：上大學才知我很大

深山下單一箱啤酒！外送員爬400個階梯「多賺130元」累癱：我太難了

買二手推理漫畫　他一翻開「兇手已被圈出」劇透到看不下去

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密：睜眼代價太大了

25公分的煩惱！「比飲料罐還大」穿緊身褲防亂晃　他笑：上大學才知我很大

深山下單一箱啤酒！外送員爬400個階梯「多賺130元」累癱：我太難了

買二手推理漫畫　他一翻開「兇手已被圈出」劇透到看不下去

昱厚生技研發用噴的新冠藥物　最快3月申請二期臨床

躲了數年成兄弟！二宮和也自爆「逃避合作妻夫木聰」　原因超暖

「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5 

13天2起校園霸凌扯密室審問　高市教育局：「案外案」值得檢討

開工第二天又來擾台！　共機下午進入我西南空域遭廣播驅離

國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

河堤邊開滿「草莓棉花糖」！嘉義風鈴木爆炸盛開　整片粉色超夢幻

貓孫霸氣喵叫討親親！　祖孫倆露「同款萌臉」融化網：長好像～

富豪男友撞爛勞斯萊斯！世新小昆凌PO「胖黑RR」合照：謝謝保護

宵夜攤「菊花肉」好謎　吃貨認證必吃！加碼激推老鼠肉：嫩又Q彈

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

新奇熱門新聞

25公分的煩惱！他小兄弟「比飲料罐還大」

200年內婚制　島民全有血緣關係

1800年羅馬沉船　93陶罐裝滿美食

關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密

古代一兩銀子　到底值多少錢？

爬400個階梯「深山外送一箱啤酒」！

北京故宮沒半棵樹　2大原因曝

台女搭訕外國選手　第一組就想上她家

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

發燒被大媽強迫讓坐　正義奶站出來救他

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

比基尼照雪肌反光！19歲妖精正妹爆紅

更多熱門

相關新聞

三國馬超形象逆轉！竟是不忠不孝之人

三國馬超形象逆轉！竟是不忠不孝之人

三國名將馬超驍勇善戰，在《三國演義》中更是被刻畫出完美形象，廣為後人所知道。不過，在史書《三國志》當中，馬超卻是完全不同的模樣，還被稱呼為「背父叛君」之人，可見形象完全大逆轉。

新竹驚見「關公鋼鐵人」！網見下方傻了：晚上讚

新竹驚見「關公鋼鐵人」！網見下方傻了：晚上讚

大膽貓香爐當貓砂　媽見黃金嚇壞

大膽貓香爐當貓砂　媽見黃金嚇壞

城田優與「他」爭搶渡邊直美

城田優與「他」爭搶渡邊直美

百年雕像修復變毀容　網：像川普

百年雕像修復變毀容　網：像川普

關鍵字：

關羽關公雕像三國志麥城之戰

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面