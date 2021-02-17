受不了朋友在IG上炫富、放閃？其實是你的「嫉妒心理」作祟

▲用社群時常常覺得別人在炫富或放閃嗎？可能是你的「嫉妒心理」作祟。（示意圖／視覺中國CFP）

文／《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》

【你越缺什麼，就會越覺得別人在炫什麼】

「昨晚和一個酸民在微博上對罵，氣死我了。」小茹和我吐槽道。我忙問怎麼回事，

[廣告]請繼續往下閱讀...

她憤憤不平地回答：「我買了最新款的包包，開心地發在微博上，誰知過了一會兒有個酸民酸不拉幾地留言，說我在炫富。我當然不爽啊，就跟他對罵起來了。罵著罵著，他撂下一句『越炫什麼就是越缺什麼』，就把我封鎖了，委屈死我了！」

一旁的我，特別為她打抱不平。

這世上總有那麼一部分人，完全分不清「炫耀」和「展示」之間的差別，不分青紅皂白地就給人亂貼標籤。

「越炫什麼就是越缺什麼」這話乍一聽沒錯，大張旗鼓地吶喊可不就是為了掩飾某種匱乏嗎？可是細細琢磨一下會發現，這個理論完全站不住腳。如果人家不曾擁有那些東西，又該如何炫耀呢？

在西門君看來，也許更符合現實的情況是—你越缺什麼，才會越覺得別人在炫什麼。

什麼意思？其實很好理解，那些對富二代咬牙切齒的人，自己往往沒什麼錢。一個看到別人的甜蜜照就大呼「放閃死得快」的人，絕對是單身狗。

你有我沒有，我很不爽，但是我打死也不會承認自己低人一等，怎麼辦？簡單，我酸你、抹黑你、挖苦你，哪怕這並不會改變我和你之間的差距，但至少能讓你感受到我的不屑一顧。

艾倫．狄波頓在《我愛身分地位》中解釋了這一現象—當與我們處在同層次的人擁有比我們更好的東西，我們就開始懷疑自己的地位比他低，由此感到擔憂。

而擔憂的結果，好一點的成了「羨慕」，陰暗點的則淪為了「嫉妒」。

想想是不是這麼回事？馬雲登上十次全球富豪榜你都不會放在心上，但是同窗好友一躍成為知名影星，你一定會羨慕嫉妒恨。

見不得身邊的人混得比自己好，是大多數人的通病。

＊ ＊ ＊

日本作家東野圭吾在小說《惡意》裡講了一個讓人不寒而慄的故事：暢銷書作家日高邦彥在家中被殺，殺人兇手竟是同樣身為作家的同窗好友野野口修。

很多人猜測野野口修的殺人動機，「一定是他和日高邦彥之間有什麼不共戴天的過節吧」？其實並不是，他在事情敗露後對警方供述道：「殺人沒什麼理由，我就是看他不爽。」這是何等奇葩的殺人理由！

與一見鍾情的美好相反，有的人，你剛接觸就無緣無故地討厭他，他的一舉一動都讓你反感。你完全不清楚這種抗拒心理從何而來，但是仍然抑制不住。

在心理學家看來，這世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的討厭。這一切是因為他在你眼前是一面鏡子，而你從鏡子裡看到了自己陰暗的那一面，這讓你感到無比恐慌。

舉一個也許不那麼恰當的例子，一個二十出頭的女孩子，如果開著一輛賓士經過你的面前，大概大部分人的第一反應會是—她一定有個有錢的乾爹！

雖然事後你冷靜的大腦幫你分析了各種可能性，也許她確實家境殷實，或者她是個年輕的企業家，也可能曾經幸運地中了大獎……但你的潛意識，卻教唆你用了最惡毒的想法去揣測這個女孩。

原因無他，嫉妒使人醜陋。

自己的年紀比她大，混得卻比她慘，這種事實太令人崩潰了！所以你只能透過不斷地吐槽和否定，來彰顯自己的價值並不輸人一等。你真正懊惱的是：「為什麼我在她這個年紀不像她這般年輕有為！」

＊ ＊ ＊

那些「缺什麼卻覺得別人炫什麼的人」，大多是社會的Loser（失敗者），他們遊手好閒，一事無成，需要透過不斷抨擊別人才能尋找到存在感。

就好比我們平時總能聽到有人吐槽誰誰誰是「交際花」，其實哪來這麼多交際花啊，

不過是這幫長舌婦自己無人問津，妒忌別人桃花氾濫罷了。

這樣的人，你要離他越遠越好。你和他據理力爭，他就死咬你在譁眾取寵，你選擇沉默不語，他就黑你是心虛默認。

我炫耀豪車，我知道這是事實，你卻說我其實沒那麼有錢，我自然很不服氣。有些人甚至不懷好意地說：「你的錢來之不義！」這是你的言論自由，但那也只是你自己的臆測而已。

法蘭索瓦．基佐就說過一句名言：「敢言之鑿鑿的人，極有可能都是胡說八道。」

你不瞭解我的生活，就給我扣各種「炫」的帽子，對不起，我不接受。這本來就是我

平日生活的正常展示。

你覺得我裝，對不起，恐怕是你太low（低級）了吧。

★本文經高寶書版授權，摘自《活著不是為了討好你，我想取悅的是自己》。