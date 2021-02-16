婆婆堅持手洗衣物！封印洗衣機　人妻月給7千曝「傻眼答案」

記者黃翊婷／綜合報導

衣服到底手洗好還是機洗好？一名人妻日前在臉書匿名投稿聲稱，婆婆堅持衣服一定都要用手洗比較乾淨，洗衣機只能用來洗寢具，溝通過好幾次卻都沒有用，還遭碎念「衣服沒幾件，用洗衣機洗很浪費水」，讓她十分不解，「我也有補貼家用了，每個月給7000元，那水費我沒有幫忙出嗎？」

▲原PO婆婆堅持要手洗衣物。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」PO文中提到，結婚之前一直都是在外租屋生活，很少在夫家過夜，所以直到婚後才知道婆婆習慣手洗衣服，而且堅持這樣洗比較乾淨，洗衣機只能用來洗寢具，導致她每天下班吃完晚餐，就要花上許多時間清洗衣服，脫水後再拿去陽台晾乾。

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原PO坦言，為了這件事情與婆婆溝通過好幾次，結果得到的回答都是「衣服沒幾件，用洗衣機洗很浪費水」、「手洗比較乾淨，我們家都是這樣洗衣服」，言下之意就是要她打消使用洗衣機的念頭，她不解追問，「明明可以用比較輕鬆省事的方式完成洗衣服這件事，買了不用這樣不是很奇怪嗎？」婆婆卻回答，「那妳可以等明天休假早上起床洗衣服，沒有要妳下班後立刻洗」，讓她十分無言。

「讓我很無法理解的是，我也有補貼家用了，每個月給7000元，那水費我沒有幫忙出嗎？」原PO無奈表示，因為工作要長時間站著，回家想要輕鬆一點，結果給了錢卻不能用洗衣機，那還不如搬出去租房子，「這整件事情老公也覺得婆婆很不講理」，最後老公決定出錢買一台二手的洗衣機，專門用來洗兩人的衣服，這場紛爭才總算告一段落。

▲原PO曾與婆婆溝通是否可以使用洗衣機，得到的答案卻讓人傻眼。（示意圖／達志影像）

最後，原PO也表示，經過這次事件對婆婆的態度有很大的轉變，今年開始認真考慮存錢買房子，畢竟現在和老公還沒有孩子，否則等到以後孩子出生，恐怕又會是另一場戰爭，「女人或許還是有個屬於自己的家，比較有安全感與歸屬感。」

沒想到這篇文章一公開，隨即有不少女網友留言力挺，「我婆婆也是為了省電省水，叫我要用手洗全家的衣服，常常洗到快來不及上班」、「前婆婆也是這樣，搞得我都要偷偷洗衣服」、「我阿嬤以前也一樣，明明有洗衣機，卻要媳婦用手洗」、「不懂用手洗比較乾淨的邏輯，都是隨便泡兩下而已，完全不乾淨吧」。