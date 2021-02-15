大腿內側現大片條狀瘀青…誤食藥物也未送醫　新北護理之家爆凌虐

圖文／鏡週刊

收治近百床慢性病及身障病患的新北市同仁醫院，爆發病患疑似遭虐打事件。本刊接獲家屬投訴，指住在同仁醫院附設土城護理之家日間照顧中心的妹妹，去年中起身上陸續出現不明條狀瘀青，疑遭虐待，不僅如此，還曾誤食藥物導致不斷顫抖，院方竟自行判定未送醫處置。家屬萌生轉院念頭，但相關機構收治極重度身障患者的病床數不足，或有戶籍限制，讓他們有苦難言。

小方（化名）是一名極重度身心障礙患者，從小被診斷患有自閉症，由社工安排住進新北市同仁醫院附設土城護理之家2年多，但家屬發現，去年該護理之家主管換人後，就陸續傳出疑似病患受虐和照顧疏失的現象，小方身上不時出現大片瘀青，甚至還誤食藥物導致全身不斷顫抖，家屬得不到院方合理解釋，又轉院無門，向主管機關投訴也石沉大海。

小方的姊姊向本刊投訴指出，土城護理之家由鄭姓主任接手後，從去年4月起，妹妹的大腿內側就陸續出現不明的大片條狀瘀青，讓人看了相當不捨。她詢問照護人員，對方原本推說不知情，後來院方又解釋應該是撞到椅子，但她發現，妹妹的活動空間擺放的都是軟質沙發，「怎麼可能傷成那樣？」

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更離譜的是，今年1月19日中午小方誤食不明藥物，院方第一時間發現後竟未將她送醫，小方姊姊氣憤地說，到了下午3點才接到社工電話，告知小方疑誤食血壓藥及安定神經藥，但人看起來沒事，正準備送她回家。「病患吃錯藥，看起來沒事就當沒事！不用醫生診斷嗎？ 」在家屬要求下，院方才由社工帶小方搭計程車就醫。

對於同仁醫院附設土城護理之家病患家屬指控病患受虐和照護疏失，本刊致電護理之家負責人鄭姓主任，代接電話的女性職員表示鄭主任不在座位上，對本刊詢問病患身上出現瘀青的情況，一概稱「我不曉得」「不好意思」，對記者進一步追問也拒絕受訪。

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