無人機作戰／各國搶先掌握制空權！　俄首次公佈「忠誠僚機」

任以芳／綜合報導

未來，誰掌握制空權，就是空中霸主。目前，各國爭相研制「忠誠僚機」，該設計概念是有人的戰鬥機與低成本無人機配合作戰，各自發揮自身優勢，達到「1+1」＞2的效果。2020年，俄羅斯首次向外界公佈了最新「忠誠僚機」，新型S-70「獵人」重型無人攻擊機，引發外界關注。

據陸官媒《環球網》引述報導稱，俄羅斯軍事專家、《祖國武庫》雜誌主編維克托·穆拉霍夫斯基表示，俄羅斯新型S-70「獵人」重型無人攻擊機將成為蘇-57的「忠誠僚機」，該無人機能夠攜帶和使用包括高精度導彈在內的五代機使用的所有武器。

穆拉霍夫斯基表示，「獵人」無人機是按照「忠誠僚機」概念打造的一款無人機，它需要配合蘇-57行動並可以攜帶和使用蘇-57用所有武器。隨著人工智能技術的發展，「忠誠僚機」與有人機配合將遠遠超越以往，有可能引發新的空中作戰模式的變革。

穆拉霍夫斯基說，「緊隨航空炸彈打靶之後，獵人很快將會用蘇-57所配備的多彈種導彈進行打靶試驗。」除無控航彈外，「獵人」無人機應能夠攜帶和使用激光制導炸彈KAB-500L和衛星制導炸彈KAB-500S。

俄羅斯軍事工業領域消息人士也表示，此前對衛星通訊社表示，「獵人」無人機試飛期間在阿舒盧克靶場投擲無控航彈，對地面靶標進行了攻擊試驗。「獵人」無人機長14米，翼展19米，起飛重量20噸，最大飛行速度每小時1000公里。該機於2019年8月3日首飛成功。

據《中國國防報》引述俄媒報導稱，無人機體系化發展，有助於俄軍遂行多樣化作戰任務。2015年以來，俄軍在敘利亞等戰場實踐中不斷檢驗無人裝備性能，逐步形成察打一體、戰略戰術兼顧的發展思路，無人機部隊作戰結合實戰經驗，在日常戰備訓練中不斷創新戰術戰法。

報導指出，俄軍最新國防計劃，2025年前，俄軍無人機執行攻擊任務的次數將在當前次數基礎上翻一番，在作戰行動中的地位作用將更加突出。



