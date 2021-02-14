教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

▲台南直播主阿凱還原認識女子小晴、被擄的過程。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名綽號「阿凱」的唐姓直播主疑因睡朋友「阿龍」（化名）的女友小晴（化名），遭擄走2天凌虐，直到交付60萬贖金才被釋放。阿凱出來後立刻報警求救，表示他透過網路認識小晴14天，不知道對方有男友。

警方調查，阿凱1月21日晚間到安平區健康三街超商購物時，被數人押上車，戴上手銬軟禁，2天內被迫在鏡頭前脫光衣服裸露身軀、唱歌，直到親友出面調解，支付60萬元贖金才自由。

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐，直到付出60萬元贖款才獲釋。（圖／翻攝自臉書，下同）



據悉，阿凱與小晴在網路上認識，聊天中得知小晴沒有食用過毒品「咖啡包」，便說「若有需要可以找我」，兩人也因此發展出肉體關係，進而被小晴男友發現，才引發此次的事件。

阿凱14日現身還原被擄走的情況，表示當時被多名男子押走，手機馬上就被沒收；此時，對方掏出高伏特的電擊棒，嗆聲「只要你不脫衣服、不唱歌，我就電你」，讓他嚇得只能依照命令行事。

阿凱也說，對方逼他簽下300萬元的本票，還要求100萬元現金，直到他的親友出面協調，才把金額降到60萬元。針對與小晴的關係，阿凱解釋，「我跟這女生是在那個網路上認識的這樣，當下我也不知道她有男朋友還有老公，我們聊了一兩天，大概一兩個禮拜，然後就是有出去，有出去吃飯這樣，她男朋友就是不爽，然後就是直接把我擄走，就是大概3個人，然後把我押上車。」

警方表示，依程序受理報案後，第一時間成立專案小組全力偵辦，現已查獲6名犯嫌、以及長短槍械等物證，惟目前仍有部分共犯在逃，警方正進一步積極追緝中，並無吃案、包庇一事。