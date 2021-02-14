三鶯捷運再延伸　朱侯建立「1小時就到」北北桃生活圈

▲ 新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

在前新北市長朱立倫、現任市長侯友宜接棒執政下，新北捷運建設持續推動，繼淡海綠山線、新北環狀線、淡海第一期藍海線接續通車後，安坑輕軌亦朝2022年通車目標邁進，其後在積極興建中之三鶯線工程將接下一棒通車。三鶯線、桃園綠線、機場捷運線、板南線將構成三環六線最後一環，成為1小時可及的北北桃軌道生活圈

捷運三鶯線為新北市首條自辦興建之中運量捷運系統，全線均採高架型式，路線全長14.29公里，從土城頂埔站開始，經土城、三峽至鶯歌，至福德一路到達終點站及尾軌，保留未來路線往桃園八德地區延伸，與桃園綠線銜接。軌道工程及車站站體均持續推進中，機廠範圍用地取得在新北市府積極協調下，用地協議價購也近達7成，預計今年可全部取得用地，全面鑽趕機廠施工作業，仍期以在行政院核定計畫期程內完工通車。

新北捷運局表示，三鶯線主線施工同時，延伸桃園八德段也同步推動，延伸線長約3.88公里(地下段約0.93公里)，在桃園八德境內設置2座車站，終點與桃園綠線銜接轉乘，延伸線工程接續由本市辦理興建及營運，目前已於2019年11月13日獲行政院核定可行性研究報告書，2020年6月啟動環境影響評估作業及綜合規劃，今年1月14日召開環評期中報告審查會議且原則審查通過，待綜合規劃完成並奉行政院核定後，辦理工程發包作業。

捷運三鶯線完工通車後，將帶動三鶯地區豐富之文化背景與觀光遊憩旅次，並擴大北桃都會生活圈範圍，預計從三鶯地區到臺北市的通勤時間，約可減少20分鐘，緩解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，而三鶯線、桃園綠線、機場捷運線、板南線將構成三環六線最後一環，成為1小時可及的北北桃軌道生活圈。