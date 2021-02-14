佛陀紀念館「大樹下故事屋」　楊淑喜登場說故事…氣氛high翻天

▲楊淑喜老師在佛陀紀念館「大樹下故事屋」說故事 ，贏得滿堂彩 。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

佛光山佛陀紀念館迎接2021年春節，在犀牛區「大樹下故事屋」下午都有老師為小朋友說故事，13日下午由台南惠慈寺童軍總團長楊淑喜老師登場，她說「亂糟糟的小屋」，吸引上百位大小朋友聆聽；楊老師以有獎徵答方式與小朋友即時互動，小朋友爭相舉手，氣氛相當熱絡，充滿歡笑聲。

▲▼聽故事前先熱身、說故事。

惠慈寺童軍副總團長楊淑喜曾擔任過幼兒園及補習班老師，對講故事很有興趣，於1990年加入惠慈寺，就負責童軍、讀經班項目，平時跟隨雲水書車到台南各地講故事給小朋友聽，累積了豐富的說故事經驗。

▲▼搶答。

13日下午；惠慈寺海鷗叔叔鄭士林、李豈輝開著雲水書車，並準備了動物造型的氣球、印章筆等禮物，在楊老師開講「亂糟糟的小屋」的主角豬隻一家人愛亂買西，導致屋內東西相當多，又不知如何處理，家裡變成「亂糟糟小屋」，被一陣強風吹翻，到內東西亂飛，讓鴨子、貓頭鷹等動物受到災殃，後來進行資源回收重新利用，把垃圾變黃金，解決了問題。

說故事過程，她講了一兩頁後就提出問題開放小朋友搶答，小朋友爭相舉手，還不時無心爆父母親處理垃圾的「料」，氣氛相當熱絡。其中彰化來的黃茗澤小朋友已連續3年到佛館大樹下聽故事；他說，聽了老師說故事後，「感覺很開心」，今年就再度前來；他的媽媽說，原來只來一天，覺得玩不夠癮，今年加碼到三天兩夜。

楊老師說完故事，獲得滿堂采，不過，她說，由於太全神投入講故事情境，下台後整個人就虛脫，「上台一條龍，下台一條蟲」，而對會說生動有趣的故事能力，她笑說「不知是那輩子留下的因緣」。

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