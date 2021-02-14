用母語更易溝通！業者貼11張「不同語言」公告　網讚：超驕傲

▲新加坡店主貼11張防疫告示，勸導顧客保持安全距離。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情持續延燒，各國政府不斷提醒國民，在公共場合務必要保持安全距離，以保證他人和自己的健康。新加坡後港一間腳踏車店的老闆為了落實防疫安全距離的規定，在店門口張貼11種不同語言書寫的宣導公告，在網上引起熱議。

據新加坡媒體《8視界》報導，這家腳踏車店鐵捲門上張貼的11張告示，都寫著「請別在店外逗留，多謝合作」。這11張公告分別以不同語言書寫，除了中文外，還有西班牙文、馬來文、他加祿文、英文、越南文、德文、泰米爾文、馬拉雅拉姆文、泰語和韓文。

有趣的是，這些公告上的字跡都不相同，而它們也確實出自不同人之手。店主姚荃富接受訪問時表示，由於店裡常有外籍顧客上門，他覺得用這些外籍顧客的母語傳遞信息，會讓他們倍感親切，也更有效，因此他便邀請店裡的外籍常客幫忙用各自的母語書寫告示。

告示的照片在網路曝光後引起熱議。許多網友表示，這些告示上的用詞精確到位，一看就知道不是用線上翻譯機器翻譯出來的，很明顯是由母語人士所寫。不少新加坡人也留言道，這反映了國家的多元文化特色，讓他們感到非常驕傲。

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