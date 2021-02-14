　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

用母語更易溝通！業者貼11張「不同語言」公告　網讚：超驕傲

▲▼防疫告示。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

▲新加坡店主貼11張防疫告示，勸導顧客保持安全距離。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

記者葉睿涵／編譯

新冠疫情持續延燒，各國政府不斷提醒國民，在公共場合務必要保持安全距離，以保證他人和自己的健康。新加坡後港一間腳踏車店的老闆為了落實防疫安全距離的規定，在店門口張貼11種不同語言書寫的宣導公告，在網上引起熱議。

據新加坡媒體《8視界》報導，這家腳踏車店鐵捲門上張貼的11張告示，都寫著「請別在店外逗留，多謝合作」。這11張公告分別以不同語言書寫，除了中文外，還有西班牙文、馬來文、他加祿文、英文、越南文、德文、泰米爾文、馬拉雅拉姆文、泰語和韓文。

有趣的是，這些公告上的字跡都不相同，而它們也確實出自不同人之手。店主姚荃富接受訪問時表示，由於店裡常有外籍顧客上門，他覺得用這些外籍顧客的母語傳遞信息，會讓他們倍感親切，也更有效，因此他便邀請店裡的外籍常客幫忙用各自的母語書寫告示。

告示的照片在網路曝光後引起熱議。許多網友表示，這些告示上的用詞精確到位，一看就知道不是用線上翻譯機器翻譯出來的，很明顯是由母語人士所寫。不少新加坡人也留言道，這反映了國家的多元文化特色，讓他們感到非常驕傲。

聽Podcast掌握國際局勢

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
《戲說》小孩童星其實42歲了　身高只有135cm
牛年4生肖恐陷「破財危機」！　專家揭化解神招
獨／雲林男輾殺小黑畫面曝！死前痛苦掙扎　小白悲鳴徘徊伴屍
阿緯過年出意外「自撞欄杆噴血」　嚇壞4歲女兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛打完輝瑞疫苗！美78歲婦坐在一旁「觀察區」突然死亡

紐約地鐵驚爆「口罩怪男」持刀砍人…2死2傷！　警方全力追緝中

用母語更易溝通！業者貼11張「不同語言」公告　網讚：超驕傲

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

他爆五角大廈進行「UFO殘骸實驗」！神秘金屬科技超先進　海放人類

1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片

外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

想跟嫩妻親熱遭拒　19歲小爸爸暴打4月大兒子+頭下腳上泡水桶

拜登回應川普無罪：「煽動叛亂」是事實　指控沒有爭議！

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

剛打完輝瑞疫苗！美78歲婦坐在一旁「觀察區」突然死亡

紐約地鐵驚爆「口罩怪男」持刀砍人…2死2傷！　警方全力追緝中

用母語更易溝通！業者貼11張「不同語言」公告　網讚：超驕傲

美韓聯合軍演擬3月強行實施！北韓恐「試射飛彈」威脅停辦

他爆五角大廈進行「UFO殘骸實驗」！神秘金屬科技超先進　海放人類

1：1等身模型狂晃！日漫畫家po超慘強震影片　收藏櫃倒一片

外傭受辱反擊！趁熟睡綑綁2老　封嘴暴打「木凳砸頭」慘死家中

為阻戀情曝光嗆聲「毀掉女記者」！　白宮副發言人請辭

想跟嫩妻親熱遭拒　19歲小爸爸暴打4月大兒子+頭下腳上泡水桶

拜登回應川普無罪：「煽動叛亂」是事實　指控沒有爭議！

麻吉大哥加密幣平台：遭駭不是我！「10億鎂後盾」Cream終端用戶免驚

中共軍機若硬闖台灣領空怎處理？內行人曝真相：還有很多選項的

宅度假風氣盛！想入手溫泉、景觀度假宅？專家：隱藏問題多

玄彬、孫藝真合體拍廣告！　「甜蜜對視、拍打胸膛」閃爆網：是《新婚日記》？

成為自己的靠山！擁抱幸福的「7個心態」，新的一年會更好

單飛真的比較紅！　團體出道「SOLO發展大放異彩」的TOP5韓星

剛打完輝瑞疫苗！美78歲婦坐在一旁「觀察區」突然死亡

乘火車攜白酒被阻上演「一口悶」　搖晃進月台....結局悲劇了

首個大滿貫就上手　俄國秘密武器卡拉采夫闖進8強

10個沒聽過的離奇夢境！解鎖日本文豪夏目漱石內心世界

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

5旬高僧還俗　19歲女秒嫁…網酸了

即／日本外海發生地震　福島震度6強

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

她染新冠手指發黑截肢　震撼照曝光

竟是311餘震　日本地震規模上修

福島核電廠猛搖　東電81萬戶停電

日本地震海綿式搖晃　至少14傷

舅舅遺骨慘做成「人體吉他」！他解釋：是致敬

日本福島外海7.3強震至少94傷

即／川普無罪！遭控煽動叛亂　參院彈劾表決「57：43」

北韓「第一夫人」李雪主去哪兒？他曝：疑失寵

正妹花「2小時4300元」租男友！一見面就嚇歪

更多熱門

相關新聞

越南增1台灣輸出案　指揮中心回應了

越南增1台灣輸出案　指揮中心回應了

越南在13日通報新增4例境外移入案例，其中一例來自台灣，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（14日）一早有和越南了解，但由於越南還在過年尚未回應，因為越南方面有明白說幾歲、性別跟國籍，因此我們利用移民署系統跟警政去查，目前已鎖定一位但還在查詢當中，有進一步消息會再次報告。

香港3月開打疫苗　拚全民免費接種

香港3月開打疫苗　拚全民免費接種

1隔離者逃跑被捉回來　大鬧檢疫所

1隔離者逃跑被捉回來　大鬧檢疫所

快訊／初三又見+0！連2日無新增病例

快訊／初三又見+0！連2日無新增病例

越南1台灣輸出　陳時中說明疫情最新

越南1台灣輸出　陳時中說明疫情最新

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新加坡東南亞要聞安全距離告示

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

合照比OK手勢　環球影城員工開除

起底愛莉莎莎高學歷背景！

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面