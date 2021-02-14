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女性情慾畫師操刀！床遊牌卡藏暗示　她大方：性是大自然的一部分

▲▼床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

▲床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

記者林育綾／台北報導

堪稱2021年最火辣必收桌遊「床遊卡牌」，從發想到設計全由女性團隊一手打造，更邀請女性情慾繪師Phoebe Chen操刀，她大方透露，牌卡上許多圖騰都暗示著性，而人的性慾其實就也像植物一樣，是屬於大自然的一部分。

床遊牌卡由亞洲首創以「女性視角」討論情慾的網站臉紅紅團隊打造，去年在募資平台一個多月金額突破387萬，達成率1935%，贊助人數近3千人，其中女性佔了7成。

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計畫發起人Audrey說明，社會長年來累積的價值觀，讓女性背負了矜持、貞操等觀念，在性當中似乎也扮演著「吃虧的角色」，導致在表達性慾、性主張的過程變得更艱難，因此當初才會有臉紅紅網站的誕生，成為亞洲首創以女性視角探索情慾討論的網站。

▲▼情慾繪師Phoebe Chen操刀繪製床遊卡牌。（圖／Phoebe Chen提供）

▲▼情慾畫師Phoebe Chen操刀繪製床遊卡牌。（圖／Phoebe Chen提供）

▲▼情慾繪師Phoebe Chen操刀繪製床遊卡牌。（圖／Phoebe Chen提供）

2020年下旬，Audrey決定與團隊一同開發「床遊卡牌」，目的是「創造一個管道和方法，幫大家開啟討論『性』這麼困難的話題」。她提到，這套牌卡沒有刻意要把「性」純情化，也沒有刻意去掩蓋性的本質。為此特別邀請擅長表現情慾的台灣藝術家Phoebe Chen創作，在視覺上結合了大膽、野性、優雅，無論是色彩和圖騰都極具巧思，「這套牌卡就是能夠讓人大方端出來送禮、大大方方地放在餐桌上，被客人看見也不會感到害羞」。

▲▼網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

▲圖騰中藏有性的意象。（圖／記者林育綾攝）

而Phoebe也透露，自己用了許多像是蘭花等各式植物圖騰，其實都是象徵著人的性器官、性慾；她認為，人類的性慾就像大自然的萬物一樣，是非常自然的一件事。

▲▼情慾繪師Phoebe Chen作品。（圖／Phoebe Chen）

▲情慾繪師Phoebe Chen過去的作品。（圖／Phoebe Chen）

而她長年以情慾為主題創作時，也經常在思考，其實能展現性和慾望的方式非常多元，不見得非要要畫出性行為的畫面，利用色彩、線條、流動等方式都能展現，性和情慾在她眼中都是充滿生命力的事物。

▲▼情慾繪師Phoebe Chen作品。（圖／Phoebe Chen）

▲情慾繪師Phoebe Chen過去的作品。（圖／Phoebe Chen）

而牌卡雖然畫面是男身、女身，不過並沒有刻意強調性別認同與性向，為此她也與團隊討論多次色彩，也調整多次色調。Audrey則補充說，這套床遊牌卡不侷限於異性戀能使用，同性、多元性別族群，都能藉由它與伴侶或好友開啟性的討論。

▲▼床遊卡牌專案負責人Audreay。（圖／Audreay提供）

▲床遊卡牌專案負責人Audreay。（圖／Audreay提供）

牌卡總共有69張問題卡、69張指令卡，其中指令卡有19張適用於派對的「派對指令卡」，許多有趣指令包括「約所有人拍一張大合照，表情指定是『我高潮的樣子』。」或者「請坐在你右手邊的朋友，為你Google『情色小說』並指定朗讀段落3分鐘。」

▲▼網友討論度超高、2021必收臉紅桌遊「床遊卡牌」。（圖／記者林育綾攝）

▲卡牌當中還有有趣的「派對指令卡」。（圖／記者林育綾攝）

但Audrey也強調，建議派對還是要在令人安心的環境中進行，而且成員們在參與前要先溝通遊戲規則，例如「能不能追問」等等，也要尊重每個人對於性的話題都有不同的接受度，也許有些人很放得開，能夠侃侃而談，也許有些人還沒辦法這麼展開，因此無須壓迫，「尊重每個人不同的狀態」。

▲▼床遊卡牌。（圖／臉紅紅提供）

▲伴侶間也能藉著牌卡開啟話題。（圖／臉紅紅提供）

至於伴侶適用的指令卡也是同樣道理，曾有網友提問，「如果跟伴侶玩，抽到的指令，很明顯我不想做怎麼辦？」Audrey說，「那代表你很清楚自己不喜歡，或是現在還不想做這件事，這就是一個很好的溝通機會，跟伴侶之間開啟對話，瞭解彼此的底線與喜好」。

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床遊牌卡性慾性愛

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