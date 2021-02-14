　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

▲▼威力彩頭獎已連續摃龜47期,台灣彩券公司預估今（27日）開出若一注獨得，頭獎累積獎金上看31億元,將創史上新高,刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼,運動彩券,運彩,電腦選號。圖為台北市大安區「彩盈寶彩券商行」。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人會趁過年期間買刮刮樂試手氣。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年到了，除了吃年夜飯，大人就是到親友家串門子、打打麻將，小朋友則是領領壓歲錢，而一家人一起去試試手氣，也是不少家庭必做活動。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看網紅開箱，刮了4本2000元的刮刮樂，結果結算下來，大約只回收6～7成，忍不住問卦「你敢買2000元呱呱樂（刮刮樂）？」

這位網友文中表示，他看網紅Joeman在1月中送4位員工一人一本2000元的刮刮樂，每本18張，一本3萬6千元，總共花了14萬4000元。計算下來，員工們有72次財富自由的機會，還有520個100萬+休旅車。「最後結算是一個人24000（元），三個人23000（元），回收期望值大概是6～7成」，原PO就直呼自己絕對不會買，好奇其他人怎麼想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，其他網友就紛紛留言，「才2000塊不是？這東西就是買來拼的，期望值6～7成不差啊」、「本來就是公益性質的東西」、「這種本來就是買少少賭機率的」、「好幾年前就一票YTer試過了,不可能回本啦」、「彩券行期望值本來就是不會回本呀，那個是刮感覺的」、「玩氣氛的，懂？」

還有不少人狂嘆，「第一次出記得買2本賺了快5萬，後來都賠」、「以前500元還能300元小虧，現在直接0元一堆」、「看回本率、報酬率，app早就都有寫不是嗎」、「這本來就是小賭個樂趣而已啊」、「之前刮1000的中5000，刮2000的頂多回本而已QQ」、「一張2k的還一堆0元的，超狠！」

台彩今年推出5款刮刮樂新品，其中最受到注目的是「2,000萬超級紅包」，最高頭獎2000萬元共3個；二獎「200萬加汽車商品獎項」，7台汽車商品獎項總價值共50.3萬元，三獎100萬元共有520個，總中獎率69.33%。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎深夜道歉了！　開放留言：會吸收所有人建議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初三20處地雷必塞路段曝　國5宜蘭北上中午12點起連塞15小時

回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

防寒流偷襲！急凍轉雨時間曝恐10℃↓　強冷空氣也快開工

礁溪中藥行暗藏漢方牛肉麵　究極職人精神被熟客笑「太龜毛」

春節國道0-5時免費！數據曝夜間肇事高致死率　官方教2招保命守則

安太歲真的有用嗎？命理師曝用意：有信徒「做錯一事衰一年」

一次看懂2021年12生肖幸運色！　選擇障礙「這5色」最通用

懷孕6個月車禍命危！　丈夫急診室「保大保小」痛苦抉擇…結局心碎

「養女協會」哭成一團互相取暖！60年老照片揭開令人心疼時代背景

春節求好緣！款好「5配備」討月老歡心　北中南名廟拜起來

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初三20處地雷必塞路段曝　國5宜蘭北上中午12點起連塞15小時

回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

防寒流偷襲！急凍轉雨時間曝恐10℃↓　強冷空氣也快開工

礁溪中藥行暗藏漢方牛肉麵　究極職人精神被熟客笑「太龜毛」

春節國道0-5時免費！數據曝夜間肇事高致死率　官方教2招保命守則

安太歲真的有用嗎？命理師曝用意：有信徒「做錯一事衰一年」

一次看懂2021年12生肖幸運色！　選擇障礙「這5色」最通用

懷孕6個月車禍命危！　丈夫急診室「保大保小」痛苦抉擇…結局心碎

「養女協會」哭成一團互相取暖！60年老照片揭開令人心疼時代背景

春節求好緣！款好「5配備」討月老歡心　北中南名廟拜起來

新家入厝懶人包！「6大必備+7步驟」　輕鬆鎮氣場、守財位

尪婚前承諾第一胎跟妻姓！生下男嬰秒後悔　她氣炸直接離婚

初三20處地雷必塞路段曝　國5宜蘭北上中午12點起連塞15小時

回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

2021年最期待台灣體育團隊　味全龍重新亮相

出社會3年半！36K男曝開銷「存款20萬會太少？」　網吐真心話

防寒流偷襲！急凍轉雨時間曝恐10℃↓　強冷空氣也快開工

低利率環境如何把紅包錢放大？　法人教你挑選「金雞母」三大招

BV項鍊激似電話線竟要6萬元？束線帶綁手上也變潮流小物

談好「花8千壞壞」...他摩鐵一看到小姐秒掉頭！結局反轉

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

愛莉莎莎推生機書　作者58歲離世

懷孕6個月車禍命危！丈夫痛苦抉擇「保大保小」結局心碎

安太歲真有用？有信徒做錯一事衰一年

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

過年拜拜7種水果招好運　這8種最NG

2021年12生肖幸運色　這5色最夯

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

請止步！西門町、樂活公園旅遊警示「亮紅燈」

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

更多熱門

相關新聞

刮刮樂漏掉第8區　女店員一刮開中100萬

刮刮樂漏掉第8區　女店員一刮開中100萬

雲林斗六一位媽媽12日深夜帶3個孩子到彩券行玩2000元刮刮樂，但女兒沒將彩券上的「第八區」刮開，以為沒中獎。好在店員連忙提醒、幫忙刮開，這才發現母女倆刮中100萬元。

買氣5年來新高　彩券行：2000元刮刮樂整本買

買氣5年來新高　彩券行：2000元刮刮樂整本買

命中注定！最後一張刮刮樂是生日號碼　婦人刮中百萬

命中注定！最後一張刮刮樂是生日號碼　婦人刮中百萬

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

買刮刮樂帶柴神　繞狗頭3圈中3千

關鍵字：

刮刮樂刮刮卡台灣彩券PTT

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

雲林男「開車輾狗」罵畜生！牠躺地流血亡

即／日本外海發生地震　福島震度6強

雲林小黑被輾死！好友小白「目睹守原地」不肯走

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」

愛莉莎莎被醫療人員出征！反擊蒼藍鴿影片「標題悄悄改了」

大樂透得主一晚中84注　關鍵一招多抱走百萬

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

薔薔「生理期第1天」看清男友！

狂男盜墓挖人骨　煮湯滿足猛啃

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

從小帥到大的「倫敦F4」

更多

最夯影音

更多
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞
男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面