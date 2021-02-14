回收期望值只6～7成「還敢買2千元刮刮樂嗎？」　網曝關鍵心態

▲很多人會趁過年期間買刮刮樂試手氣。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

過年到了，除了吃年夜飯，大人就是到親友家串門子、打打麻將，小朋友則是領領壓歲錢，而一家人一起去試試手氣，也是不少家庭必做活動。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看網紅開箱，刮了4本2000元的刮刮樂，結果結算下來，大約只回收6～7成，忍不住問卦「你敢買2000元呱呱樂（刮刮樂）？」

這位網友文中表示，他看網紅Joeman在1月中送4位員工一人一本2000元的刮刮樂，每本18張，一本3萬6千元，總共花了14萬4000元。計算下來，員工們有72次財富自由的機會，還有520個100萬+休旅車。「最後結算是一個人24000（元），三個人23000（元），回收期望值大概是6～7成」，原PO就直呼自己絕對不會買，好奇其他人怎麼想。

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看到貼文後，其他網友就紛紛留言，「才2000塊不是？這東西就是買來拼的，期望值6～7成不差啊」、「本來就是公益性質的東西」、「這種本來就是買少少賭機率的」、「好幾年前就一票YTer試過了,不可能回本啦」、「彩券行期望值本來就是不會回本呀，那個是刮感覺的」、「玩氣氛的，懂？」

還有不少人狂嘆，「第一次出記得買2本賺了快5萬，後來都賠」、「以前500元還能300元小虧，現在直接0元一堆」、「看回本率、報酬率，app早就都有寫不是嗎」、「這本來就是小賭個樂趣而已啊」、「之前刮1000的中5000，刮2000的頂多回本而已QQ」、「一張2k的還一堆0元的，超狠！」

台彩今年推出5款刮刮樂新品，其中最受到注目的是「2,000萬超級紅包」，最高頭獎2000萬元共3個；二獎「200萬加汽車商品獎項」，7台汽車商品獎項總價值共50.3萬元，三獎100萬元共有520個，總中獎率69.33%。