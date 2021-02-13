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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

為何入美軍能脫離貧窮？神人曝「4大福利」：國家就是包吃包住了

▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

▲PTT神人揭密美軍的福利。（圖／路透，下同）

網搜小組／邱茀濱報導

美軍是目前世界整體軍事實力最強的軍隊，其規模和裝備均位於世界第一。但有網友好奇，很多美國窮人都把當兵當成翻身的機會，為何台灣卻不會？貼文意外釣出神人回覆，他還完整揭密美軍4大福利，讓不少網友看傻直呼「X也太屌，PTT臥虎藏龍」。

原PO在PTT板上發文說，很多美國窮人去當兵，是因為當作翻身的機會，像老布希以前就是阿兵哥，但反觀「台灣窮人寧願上電視裝可憐哭哭討錢，也不願意當兵有個穩定的收入，脫離貧窮的機會，有沒有這個八卦呢？」

貼文一曝光，意外吸引一名超專業網友回覆，他揭密美軍4大福利，包含「大學獎學金、健康保險、BAH、VA loan」。他從第一項分析，「大學獎學金」能提供退伍軍人取得一個學位的獎學金，其中包含學費、買書的開銷、生活開銷還有住宿費，等於軍人退伍後，國家還多養你4年，「由於還包含了生活開銷，可以過得很愜意，很多人都用這個獎學金耍廢。」

再來，網友說，美軍的「健康保險（Tricare）」可說是世界上最好的健康保險，子女和配偶能一起納保；美軍還提供營外住宿開支補助，但這個是按照駐紮地區及扶養家屬數量來算。假設一名士官駐紮在西岸，有一個老婆、兩個小孩，每月就可多領3,000美元左右，比本俸還多。

最後則是「購屋貸款（VA loan）」，他解釋就是無頭期款、超低利率買房貸款，雖然有些限制，但是可以重複申請，「貸款金額跟官階還有服役年資有關。也不是想買什麼房子就買什麼。」並總結，簡單來說，國家會照顧軍人的家人，包吃包住，讓人放心上戰場。

其他網友看完精闢的分析後，傻眼直呼「神串留名...」、「推一個」、「這篇有神」、「真美軍，這篇會爆」、「推分享」、「福利真的好，難怪一堆人願意上戰場」、「推，果然是世界最先進的軍隊」、「竟然有鄉民是美軍...」、「長知識推一個」。

▲▼美國與塔利班達成協議，準備撤離5400名駐阿富汗美軍。（圖／路透）

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