店家要外送員「脫雨衣再取餐」　網正反戰翻：合理！被弄濕很不爽

▲很多人都曾在雨天叫過外送。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人會因為下雨天、天氣冷而不想出門，若想飽餐一頓，就會選擇直接叫外送。一名網友日前發文表示，他先前曾在臉書上看見外送員抱怨店家「不准他穿雨衣進去拿餐點」；因此他就相當好奇，「店家不准外送員穿雨衣進去合理嗎？」貼文一出，正反兩派網友戰翻，「合理啊！你要送要自己想辦法，不然不要接單」、「蠻母湯，應該要有配套」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「店家不准外送員穿雨衣進去合理嗎」為題丟出討論，先前曾有外送員在臉書上抱怨店家不給穿雨衣入店，但是，外頭就是在下大雨，若是脫掉雨衣，身子就會被淋濕，「店家不准外送員穿雨衣進去合理嗎？」

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▲原PO好奇，店家不讓外送員穿雨衣取餐合理嗎？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，許多網友都認為規定很合理，「客人雨具也放外面就合理啊」、「合理啊，你會穿著雨衣在你家走來走去嗎」、「合理啊！難道送貨員、快遞員全都穿雨衣跑來跑去嗎」、「客人進店裡都要脫了，為什麼外送不用」、「合理，顧客雨傘都放外面了」、「合理呀，不爽下雨天不要接單」、「合理啊！我是其他客人，被弄濕會超不爽」。

不過，也有不少人認為店家有些不近人情，「合理啊，叫店家淋雨走出來給餐啊」、「讓外送員脫了雨衣拿餐，再出去穿雨衣，這過程不是徒增餐點淋雨風險嗎」、「店家問題比較多，下雨天可以關系統別接單」、「老闆拿到店門口最佳解」、「換個角度，店家敢要求客人不要穿雨衣進店內嗎」、「店家把餐點拿出來給外送員才合理」、「應該要有配套，設個外帶窗口」。