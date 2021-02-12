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亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光！　NASA揭醜惡真相

▲▼亞馬遜「璀璨黃金河」太空照曝光。（圖／取自NASA Earth Observatory）

▲亞馬遜河（左）旁邊出現黃金般閃耀的「河川」。（圖／取自NASA Earth Observatory）

記者張方瑀／編譯

美國太空總署（NASA）公布了一張從國際太空站（ISS）拍下的照片，清楚看到被雨淋包圍的亞馬遜河旁，突然出現幾條金光閃閃的「黃金河」，但這並非絕世自然奇景，而是非法開採的礦坑，大量有毒水銀、爛伐正侵蝕著亞馬遜雨林。

根據CNN報導，美國國家航空暨太空總署地球天文臺（NASA Earth Observatory）公布一張在從國際太空站拍攝的照片，只見祕魯東部馬德雷德迪奧斯州（Madre de Dios）的亞馬遜河旁，出現了好幾條閃著璀璨光芒的黃金河，而這非自然奇觀，而是非法採礦業者隨意開採留下的傷痕。

報導指出，該地區是全球最大未經核准的採礦區之一，原本孕育豐富自然生態的亞馬遜雨林，瞬間變成沒有樹木、有毒的荒地。非法採礦業者會使用大量水銀，而這些未經處理的有毒金屬，也直接排放進亞馬遜河，對當地動植物水源造成前所未有的傷害。

近年隨著黃金價格飆漲，祕魯各地成千上萬的人加入掏金，催生出許多在叢林深處的新興城市，當地除了治安堪慮之外，光是2018年秘魯的亞馬遜雨林，就損失了2萬2930英畝的林地，相當於1.3萬個足球場。

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