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美國婆媳問題這樣解　「劃清界線」不背孝順枷鎖！小家庭優先　

▲▼婆媳,母女,吵架。（圖／CFP）

▲美國家庭也會有婆媳問題。（圖／CFP）

作者：Dr. Phoebe

摘自：時報出版《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽》

●精選書摘

「妳在公婆面前，千萬不能吃那麼快！」虎媽看著我狼吞虎嚥的掃光眼前的食物，斬釘截鐵的告訴我。這不是第一次，也絕不會是最後一次，因為從我有記憶以來，虎媽總是千叮嚀萬囑咐一百件事，告誡我在娘家母親面前這樣沒關係，但在未來的婆婆面前，萬萬不可。

「不然，她會認為我沒把妳教好。」虎媽的擔心，從我的吃飯速度、餐桌禮儀到言談舉止，彷彿所有生活中的小細節，都代表著我的家庭背景、出身家教。當時的我其實很困惑，明明要吃多快多慢是我自己的決定，跟娘家到底有啥關係？

於是，當我和C順利交往不到一個月，他父母約我吃飯時，我緊張透頂！整個早上頻頻跑廁所。吃飯時，所有食物我都只吃一半，連笑都不敢太大聲，和我平日整盤掃光並拍桌大笑的形象有非常大的出入。C大惑不解，今天女朋友怎麼特別反常？於是我向他解釋，我怕自己的食量和大剌剌的姿態會嚇到他爸媽，會覺得我是個沒教養的女孩子！

「拜託！這什麼邏輯？妳就正常做自己就好了！我們家除了我媽，吃得都比妳還快還多，笑得比妳更大聲，請放心的做自己！」

美國以小家庭為核心，夫妻是第一順位

太陽底下沒有新鮮事，婆媳問題就算搬到主張男女平權的美利堅共和國，也一樣存在，而且還榮登夫妻最常吵架原因的前五名。不幸的是，根據婚姻心理諮商師約翰．高特曼（John Gottman）四十年來的臨床經驗，看過近三千對夫妻，發現有將近七成的夫妻，就算鬧到天翻地覆，婆媳問題最後大都無解。

聖經說，男人、女人必須和父母分離，與妻子連為一體。因此在美國，婚後往往會以夫妻和子女所成立的核心家庭為主要單位，也是俗稱的小家庭。美國人在做人生重大決定（不論是工作、學區、買房等）時，會以對小家庭的責任為優先考量，其次才考慮小家庭之外的人，包括公婆、岳父母、爺爺奶奶、叔叔嬸嬸，或其他三百七十九位親戚。

▲▼家人,家庭。（圖／CFP）

▲美國以對小家庭的責任為優先考量。（圖／CFP）

這樣的家庭定位和亞洲社會有非常大的落差。在臺灣，許多夫妻是帶著一個家族的期許和資源共結連理，因此做決定時，自然也必須以家族為優先考量。夫家的需求會因著孝道和長輩的地位，被擺在媳婦之上。連照顧夫家其他成員的需求，往往也歸在媳婦的責任中，甚至有許多臺灣媳婦做牛做馬幾十年之久，也被視為理所當然，好的話則偶爾「打賞」，壞的話可能連句謝謝都聽不到。但我認為，這個約定俗成的觀念最糟糕之處在於，無論媳婦做得再多再棒，或多或少還是常被當作外人。

乍看之下，美國的小家庭觀念對夫妻倆有較好的保障。大部分美國夫妻和大家族見面，幾乎都在逢年過節，其他時間就各過各的生活，井水不犯河水。婆媳之間像久久見一次面的朋友，有溫和卻也疏離的界線。但這不代表美國女人沒有婆媳問題，相反的，根據劍橋心理學家泰莉．艾普特（Terri Apter）的調查，有三分之二的媳婦認為婆婆會嫉妒兒子對媳婦的感情，小則對媳婦感到不悅，大則對媳婦萬分苛刻。只能說，女人競爭的心態無國界，只要覺得兒子被搶走，再多保護也無法避免婆婆的不安全感出來作祟。

不過，美國的小家庭機制近年來不斷被打破，一方面美國這個文化大熔爐有著多而又多、來自四面八方的新移民，也將故鄉對家族的責任和負擔這類傳統價值一併帶來美國實行。從墨西哥移民到洛杉磯的荷西告訴我，對他們來說，大家族的重要遠勝於小家庭的需求；來自印度的阿施說，他並不特別嚮往談戀愛的感覺，反而很放心的交由父母為他安排婚姻的另一半；嫁給韓國夫君的小咪告訴我，她在職場上雖然光鮮亮麗，專業受人尊重，但在婆婆面前，卻得無條件當個唯唯諾諾的小媳婦。

家人間畫下界線，相處更自在

小傑醫師是個小留學生，高中時移民來美，是謙謙君子一枚，和小傑聊個兩三句，就能看出他臉上寫了個「乖」字，人品相貌各方面條件都不差，帶回家給長輩看還特別討喜。小傑已年過四十，學貸全都還完，也靠自己的能力買了房子。原本我不懂這樣乖順聽話會賺錢的男人，為什麼到現在還沒結婚？直到身為同事相處久了，我才明白。

婆婆、媳婦、婆媳、公公、公婆。（圖／CFP）

▲家人間畫下舒服的界線，相處就能更自在。（圖／CFP）

先別討論媽寶了，每次和小傑攀談，我都有種時代交錯感，小傑明明和我歲數相當，價值觀卻彷彿停滯在父母的年代。小傑每天下班回家都要陪爸媽吃飯，媽媽也每天替小傑帶愛心便當。小傑買下的那棟房子距離爸媽家只有五分鐘車程，只要爸媽一召喚，他絕對放下一切奉陪，於是大多數的週末，小傑都會陪爸媽買菜、帶爸媽出國旅遊。

乍看之下沒啥不好，但問起小傑沒打算交個女朋友嗎？小傑說，父母當初移民就是為了要栽培他，經歷許多辛苦，因此他和家人感情十分緊密。可惜大部分的女孩都和他的家人處不好，畢竟他重視照顧家人的責任，但女方不一定能接受，父母也經常不滿意女方，感情往往就不了了之。

像小傑這樣的男生在亞洲社會中不少見，簡單一句，就是對原生家庭從來不知道如何說不、也不被鼓勵說不，到最後就更難成為家庭以外的獨立個體。但在美國文化，個人主義至上，非常講求「尊重界線」，無論是親人、伴侶、朋友、同事，總有一條既定的界線。

「界線」在中文裡往往帶有一些負面意味，彷彿必須和某個帶有敵意的人保持距離，但對於美國人而言，畫下「界線」的用意並非把人排除在外，過著與世隔絕的生活。而是透過正確的界線，讓雙方都能保有健康的自我，進而擁有良好的關係。更能因為界線的存在，幫助一個獨立的個體成長，為自己做出最恰當的選擇。

我的ABC友人小菲就說，她寧可自己多存一些錢，晚一點再買房，也不想接受父母幫助。「拿人嘴軟，出錢的最大，這是千古不變的道理。一旦接受了他們的幫助，就必須買一間父母也認可的房子，但我不想要他們干涉我的生活。」

▲婆媳。（圖／CFP）

▲婆媳努力的成為彼此最敬重的朋友和家人。（圖／CFP）

與婆婆成為相互敬重的家人

根據我個人不客觀的觀察，若想知道夫妻間誰比較強勢，看他們住的離誰的父母比較近便知曉。美國社會的婚姻裡沒有嫁娶觀念，想當然耳，我身邊的夫妻大都住在娘家附近，往來也比婆家更頻繁。在社群網站常看到帶家人去旅行的，通常都是女生拉著丈夫和娘家人出去玩，鮮少看到帶著公婆去旅行的畫面。

不過面對這亙古以來便存在的婆媳關係時，翻開臺灣媒體探討有關婆媳問題的文章，大都著重於幫助媳婦看開配合，或是用各種小心機、小巧思討好婆婆，成為令夫家滿意的媳婦。反觀美國，聊到婆媳問題，大多會教妳如何和公婆畫分界線，捍衛自己的權利，拉攏老公在同一陣線上，讓大家都能在對的界線裡生活，保持理性友好的關係。美國文化看待婆媳關係，終極目標不是讓媳婦被夫家接受，而是兒子和媳婦能在公婆面前正正當當的擁有獨立空間，保有自己在公婆面前的地位。

C的那一句要我「做自己」的話還言猶在耳，轉眼間我們已結婚超過九年。到現在，我依然打死也不會在婆婆面前摳腳挖鼻的做自己。那些在飯前一直跑去廚房偷吃菜、無過濾的把心頭不爽快的事吐個痛快，或是回家就癱在沙發上耍廢這類事情，我就只敢在娘家虎媽面前做。不過至少在婆婆面前，我可以放心的把她做的每餐飯都吃好吃滿當作捧場，想笑時也可以放心大笑不用遮嘴巴，雖然說不上是最好的朋友，也或許永遠不會親如真正的母女，但因為我們都愛著C，所以努力的成為彼此最敬重的朋友和家人。

對我來說，這就非常足夠了。

▲▼美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《美國女子學：#凍卵 #MeToo #瘋狂的矽谷媽媽：看美國女人如何破關打怪，為不完美的自己而戰！》

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