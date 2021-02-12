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春節燒到聖誕節！范瑋琪「狗官」爭議道歉求放過　蘇揆稱沒放心上

▲范瑋琪、蘇貞昌。（圖／翻攝自范瑋琪IG、記者李毓康攝）

▲范瑋琪、蘇貞昌。（圖／翻攝自范瑋琪IG、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年又到了，不過疫情仍未趨緩。回顧2020年春節熱門話題，其中之一屬歌手范瑋琪大罵行政院長蘇貞昌「狗官」，她事後也飽受網友撻伐，甚至去年聖誕節還發文請求網友放過其家人；而蘇貞昌看待此事的態度則相當一致，就是不放在心上。

去年疫情剛爆發，台灣人心惶惶，蘇貞昌下令1月24日除夕起停止醫療口罩和N95口罩出口1個月，結果此舉卻讓范瑋琪等藝人不滿。范瑋琪27日透過私人臉書，砲轟蘇貞昌禁口罩出口「低俗、沒人格的臭流氓行為」，「我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性」。

儘管范瑋琪很快地刪文，但文章仍被網友擷取流傳，引發熱議，不少台灣人持相反意見，出征范瑋琪官方粉專。隔日，范瑋琪則於臉書「范范 范瑋琪」回應，「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

約3小時後，蘇貞昌臉書發文強調，政府官員的職責是守護這個國家的人民，防疫視同作戰，政策措施難免造成生活不便，也請多體諒。29日蘇貞昌受訪時又再次表示，做為行政院長一定為國人健康嚴格把關，范瑋琪已經認錯道歉，不會一般見識。

可惜蘇貞昌的緩頰，並未平息網友對范范的怒火。根據當時《ETtoday新聞雲》民調顯示，有高達81.8％民眾支持禁止口罩出口的措施，僅有14.4％的民眾表示不支持。

事隔約11個月，范瑋琪聖誕節再次發文向蘇貞昌及「台灣同胞」道歉。她指出，事情發生快一年，還是想把想說的話說出來，「我知道很多人以及（已經）對我貼上了永遠撕不下來的標籤；確實我當下不知道台灣自己的口罩是不夠用的，我在自己的私人帳號說了不得體的話，傷害了行政院長以及大多的台灣同胞，我比誰都難受.....我道歉無數次，沒有一天不在懊悔裡」。

她也坦言這一年來完全沒有工作，已深切反省，希望謾罵言論能放過她的孩子，而那些不針對的傷害，「能衝著我來罵就好，還有我的父母，請求大家放過我的家人」。

對此，蘇貞昌表示，當初范小姐是因為資訊不足，難免會有情緒，「但我並不放在心上」。這段期間也看到她的丈夫黑人（指陳建州）在職籃上做了很多的努力，我們予以肯定。我們知道我們就是一個國家，全體國人同胞能夠團結一起，從各自的崗位上來努力，台灣一定會更有力，台灣一定會更美麗，少用各種攻擊情緒的話語，會更增加大家的和諧、團結。

其實，「狗官」事件上演後還有一段小插曲。有媒體報導，陳建州曾透過民進黨立委何志偉聯絡蘇貞昌，欲表達願登門道歉之意；不過蘇貞昌辦公室透露，蘇貞昌並沒有責怪范瑋琪，反而呼籲對方照顧好小朋友。

▼范瑋琪2020年1月27日道歉文。（資料照／翻攝自范瑋琪臉書）

范瑋琪道歉。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

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