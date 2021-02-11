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蘆洲女大樓囤92公斤爆竹遭逮…嗆認識議員拒開門　消防局開罰6萬

▲▼新北消防局小年夜蘆洲稽查爆竹。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北消防局小年夜稽查，在蘆洲某大樓查獲高達92公斤的爆竹。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者羅志華／新北報導

新北市消防局為稽查非法爆竹煙火，昨深夜獲報前往蘆洲區長榮路一處大樓，發現廖姓女業者囤積總重約92公斤的爆竹煙火，廖女見消防隊上門稽查，還拉下鐵門並嗆說有認識議員，拒絕配合調查，直到警方到場後才就範，消防隊查扣非法爆竹煙火後，依違反爆竹煙火管理條例規定，對初犯的廖女開罰6萬元。

昨晚11點多，消防局獲報蘆洲區長榮路的某公司，涉嫌囤積大量的爆竹煙火，立即派員上門稽查；不料，廖女卻拒絕配合，明知消防隊上門，還拉下公司鐵門，甚至一度叫囂嗆說自己認識議員。

直到警方到場協助，廖女及其公司職員不情願地拉開鐵門，警消這才進門稽查，果然發現有囤積總重92.02公斤的超量爆竹煙火，且已超過管制數量的3倍有餘，隨即對廖女開出罰單。

▲▼新北消防局小年夜蘆洲稽查爆竹。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲廖姓女業者遭稽查時，一度拉下鐵門不願配合，還嗆認識議員，等警察來了才就範，消防局開罰6萬元。（圖／記者陳雕文翻攝）

依爆竹煙火管理條例第28條規定，囤積超量爆竹煙火且拒絕配合調查，可開罰6萬至30萬元罰鍰。由於廖女為初犯，因此先開罰6萬元罰鍰，倘若之後再被警消查出囤積超量爆竹煙火，將逐次提高罰鍰金額。

消防局呼籲，民眾若檢舉囤積超量爆竹煙火，幫助消防局成功取締，最高可領15萬元檢舉獎金，也呼籲業者勿在年節期間心存僥倖。

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