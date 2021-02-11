女高中生想接客賺錢　遭「性交易輔導員」騙色還偷拍逼肉償

▲女高中生遭多次誘騙與對方上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

桃園市孫姓男子2016年透過交友軟體BeeTalk認識17歲少女小方（化名），自稱是八大行業的「性交易輔導員」，誘騙小方必須拍攝性愛或自慰影片供其審閱，更以「試貨」為由先後與小方發生多次性行為。小方後來不願繼續這種不正常關係，反遭孫男用偷拍的性愛影片威脅，高院依《兒童及少年性剝削防制條例》等5罪合併判處孫男5年6月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，孫男2016年間認識就讀高一、17歲的小方，用「性交易輔導員」之名騙到小方的自慰影片後，又以「試貨」為由與小方發生性行為。

小方隔年想向孫男借5千元，孫男則稱身上只有2千，其他要用「性愛影片」和公司借，小方為錢再度同意發生關係，但孫男當時沒有架好鏡頭，影片未拍攝成功。

孫男於同年9月再度佯稱要小方從事性交易，被拒後說「公司要求賠償2萬元」，又要小方和他發生性行為，每次當作彌補5000元損失，更在期間內偷拍2人性愛影片。

▲孫男更以影片要脅。（示意圖／CFP）



小方後來想脫離這樣不尋常的關係，竟遭孫男以「不理我會懲罰」、「有妳的影片」等語威脅，要她再清償應彌補的2次性行為，否則要將影片公開，小方才在多次推託後報警提告。

孫男到案後坦承犯行，其辯護人稱小方是經過思考後出於自由意志而與孫男達成合意，並未因被告詐術行為而陷於錯誤，桃檢則依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將孫男起訴。

法官一審將孫男3次誘騙小方上床，連同最初要求小方提供自拍不雅影片，再加上最後用性愛影片脅迫少女陪睡的犯行，依違反《兒少條例》等5罪合併判刑6年半。

孫男上訴二審，與小方達成和解獲得原諒，法官二審考量孫男犯後態度，有情堪憫恕之處，將他所犯其中3罪減刑，並將全案5罪合併改判為5年6月徒刑，其中2罪各判刑7月定讞，另3罪各判刑2年半到3年10月，還可上訴。