　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女高中生想接客賺錢　遭「性交易輔導員」騙色還偷拍逼肉償

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女高中生遭多次誘騙與對方上床。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

桃園市孫姓男子2016年透過交友軟體BeeTalk認識17歲少女小方（化名），自稱是八大行業的「性交易輔導員」，誘騙小方必須拍攝性愛或自慰影片供其審閱，更以「試貨」為由先後與小方發生多次性行為。小方後來不願繼續這種不正常關係，反遭孫男用偷拍的性愛影片威脅，高院依《兒童及少年性剝削防制條例》等5罪合併判處孫男5年6月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，孫男2016年間認識就讀高一、17歲的小方，用「性交易輔導員」之名騙到小方的自慰影片後，又以「試貨」為由與小方發生性行為。

小方隔年想向孫男借5千元，孫男則稱身上只有2千，其他要用「性愛影片」和公司借，小方為錢再度同意發生關係，但孫男當時沒有架好鏡頭，影片未拍攝成功。

孫男於同年9月再度佯稱要小方從事性交易，被拒後說「公司要求賠償2萬元」，又要小方和他發生性行為，每次當作彌補5000元損失，更在期間內偷拍2人性愛影片。

▲▼性侵,教師,女學生,未成年（示意圖／CFP）

▲孫男更以影片要脅。（示意圖／CFP）

小方後來想脫離這樣不尋常的關係，竟遭孫男以「不理我會懲罰」、「有妳的影片」等語威脅，要她再清償應彌補的2次性行為，否則要將影片公開，小方才在多次推託後報警提告。

孫男到案後坦承犯行，其辯護人稱小方是經過思考後出於自由意志而與孫男達成合意，並未因被告詐術行為而陷於錯誤，桃檢則依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將孫男起訴。

法官一審將孫男3次誘騙小方上床，連同最初要求小方提供自拍不雅影片，再加上最後用性愛影片脅迫少女陪睡的犯行，依違反《兒少條例》等5罪合併判刑6年半。

孫男上訴二審，與小方達成和解獲得原諒，法官二審考量孫男犯後態度，有情堪憫恕之處，將他所犯其中3罪減刑，並將全案5罪合併改判為5年6月徒刑，其中2罪各判刑7月定讞，另3罪各判刑2年半到3年10月，還可上訴。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／吳夢夢親表妹照片曝光！　「姊妹丼」解放大D豪乳
女高中生想接客賺錢　遭「性交易輔導員」騙色還偷拍逼肉償
拜登上任來首次　蕭美琴進國務院會晤亞太助卿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「泡芙姊姊」達伶全方位發展　2021想考瑜伽老師認證

女高中生想接客賺錢　遭「性交易輔導員」騙色還偷拍逼肉償

超瞎離婚理由！想吃拉麵老婆不讓　她讚川普「真男人」嗆夫：沒用

結婚生子又想找前男友復合…說出超扯理由　還要鄉民給她勇氣！

建言政府報關托運「實名制」　公會理事長擋詐騙集團財路險喪命

重案回顧／狠心嫂殺小姑還造塚封屍！庭上哭求：給我改過自新機會

老師偷2本小說塞包包　圍巾遮不住露餡…店長早就盯上她

曹媛媛化情傷為動力「3年賺7位數」　2021年最想完成這3件事

獨／吳夢夢親表妹照片曝光！「姊妹丼」解放大D豪乳…辣翻粉絲

台南2屁孩騎車踹移工！催油門伸腳「下秒自摔」　影片曝光千人怒了

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

「泡芙姊姊」達伶全方位發展　2021想考瑜伽老師認證

女高中生想接客賺錢　遭「性交易輔導員」騙色還偷拍逼肉償

超瞎離婚理由！想吃拉麵老婆不讓　她讚川普「真男人」嗆夫：沒用

結婚生子又想找前男友復合…說出超扯理由　還要鄉民給她勇氣！

建言政府報關托運「實名制」　公會理事長擋詐騙集團財路險喪命

重案回顧／狠心嫂殺小姑還造塚封屍！庭上哭求：給我改過自新機會

老師偷2本小說塞包包　圍巾遮不住露餡…店長早就盯上她

曹媛媛化情傷為動力「3年賺7位數」　2021年最想完成這3件事

獨／吳夢夢親表妹照片曝光！「姊妹丼」解放大D豪乳…辣翻粉絲

台南2屁孩騎車踹移工！催油門伸腳「下秒自摔」　影片曝光千人怒了

「24」榮登財神爺最愛威力彩獎號　歷來冷熱門號碼大揭密！

桌球甜心國內賽打不好尋求動力　鄭先知今年續拚世界前50

「泡芙姊姊」達伶全方位發展　2021想考瑜伽老師認證

2020邊緣系嚴選國產篇／Nissan Sentra、Honda CR-V主打超高CP值

脂肪肝會消失或遺傳嗎？　專家警告繼續做「7件事」小心變肝癌

南韓12歲神童勸爸媽買股「大賺43%」！拼大學不如搞投資

360度空靈山河美景！台北自然走春小旅行　必吃料多Q嫩仙草杏仁冰

天龍國最貴宅／江蕙住家穩坐「豪宅王」　新鄰居搬8億現金買2戶

高雄最貴宅／沒紀錄！「高雄HH」每坪95萬成交　公部門不給揭露

新北最貴宅／仍落新板特區　單價剩7字頭「已跌落神壇」

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

社會熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

老公性侵別人！她逞凶揚言告受害女「通姦」

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

少女搭笑傲飛鷹猝死！家屬求償三敗

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

結婚生子又想找前男友復合…理由超扯網友傻眼

快訊／小年夜出勤…永和警倒在派出所門口　失去呼吸心跳

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

5縣市大雨「北台濕涼到初五」　冷氣團恐接力開工

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面