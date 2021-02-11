零下20度穿比基尼下水　超美瑜伽師：感受與大自然的融合

▲在零下20度雪地穿比基尼下水，上岸後說：「一點都不會冷」是一個獨立又有個性的女孩。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

個性活潑外向的黃馨慧，有著跟一般女孩子不一樣的活動，玩樂團、騎重機，在山林裡騎著越野自行車俯衝下山，是一個喜歡運動又愛美的女孩子。心中總有些瘋狂的點子，像是跟朋友在零下20度雪地穿比基尼下水，上岸後說：「一點都不會冷。」

黃馨慧本身從事醫美諮詢，常在與顧客對談發現，很多女生為了減肥，手術是最快達到效果，但她也不忘叮嚀這些「愛美」的女性，正確的運動跟飲食才是長久之計，這也是對身體最有益的。再一次偶然機會，她前往國外學習到瑜伽課程，得到不少啟發，想把正確的運動觀念及飲食推廣給大家，順勢就把醫美工作辭掉，留在當地學習。

▲瑜伽可以強健骨骼，也可以療癒身心靈。（圖／記者黃彥傑攝）

她在國外花了一年多時間，與當地瑜伽老師學習，也考取證照；回國後，開班授課自己所學的瑜伽課程，並結合飲食與各項運動，發展出個人獨有的風格與特色瑜伽。

她覺得一般人對於瑜伽就是「折來折去」，靜態的伸展，開始產生錯誤的迷思與誤解，其實這是包含身、心、靈平衡的自我伸展，進而聆聽自己身體聲音，達到平衡。為了讓自己身體與大自然融合，她每次外出旅行都會拍下一張「倒立」照片，她想跟周遭朋友分享，瑜伽不僅可以強健骨骼，在思緒放空情況下療癒了我們的心。