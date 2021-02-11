　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

提升軍事力量！　美智庫：中國海軍5年內新增100艘軍艦

▲▼ 中國大陸第一艘自產航母山東艦。（圖／CFP）

▲山東艦。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

大陸首艘國產航母「山東艦」日前入列解放軍海軍一周年！美國海事情報局曾推測，中國海軍艦艇數量自2015年的255艘達到了350艘，預計2020年內將增至360艘，10年後將加到425艘。

綜合媒體報導，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）所設的亞洲海事透明倡議網站的數據顯示，2020年2月至11月，解放軍演習和導彈發射等活動，比去年同期增加了21次，總次數達到了65次。不過受到新冠疫情的影響，今年4至6月則有減緩的趨勢，7月之後陸續恢復演練。

另外，「山東艦」於2019年12月正式服役，正在上海建造的第二艘國產航母預計將於2021年下水，屆時中國共有3艘航母。而075型兩棲攻擊艦預計2025年會達到8艘。

值得注意的是，大陸海南三亞海事局2020年12月28日晚間，連續發布的三則「航行警告」內容，海南島西南部、南部、東南部所示座標諸點連線海域，將於12月29日到2021年1月7日，進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入；環時報導稱，從地理位置來上，所述海域基本都位於西沙群島西北海域。

因此，相關專業人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，「訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台彩中獎者去年跟今年長太像　網驚PO對比照曝真相
老公整天狂打電動不上班　人妻想放生「1原因」猶豫了
諾貝爾到底多有錢？用遺產發獎金100多年花不完原因曝光
獨／澎恰恰欠債2.4億認「對不起兒子」　驚爆年節前失聯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國人比台灣人「熱愛當兵」　網揭殘忍數據：別被好萊塢騙了

解放軍女火箭軍曝光！26歲仙女顏值暴擊「竟是42萬粉網紅」

提升軍事力量！　美智庫：中國海軍5年內新增100艘軍艦

吃了熊心豹子膽！　二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

鹹蛋超人來了！日宇宙作戰部隊首曝光　網友神回

台灣海峽沉「神秘黃金船」藏50億　打撈上岸一場空

俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

美國海岸出現UFO？　目擊者稱「有如彗星劃過」

軍階最低的國防委員！他創「學兵總隊」抗日　88年後化學兵守國境最前線

F-35戰鬥機功能有缺點？　美飛行員狂吐槽

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

美國人比台灣人「熱愛當兵」　網揭殘忍數據：別被好萊塢騙了

解放軍女火箭軍曝光！26歲仙女顏值暴擊「竟是42萬粉網紅」

提升軍事力量！　美智庫：中國海軍5年內新增100艘軍艦

吃了熊心豹子膽！　二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

鹹蛋超人來了！日宇宙作戰部隊首曝光　網友神回

台灣海峽沉「神秘黃金船」藏50億　打撈上岸一場空

俄專家打臉美國「隱形戰機」　一招反制致命弱點全曝光

美國海岸出現UFO？　目擊者稱「有如彗星劃過」

軍階最低的國防委員！他創「學兵總隊」抗日　88年後化學兵守國境最前線

F-35戰鬥機功能有缺點？　美飛行員狂吐槽

「槍斃耶魯高材生」嫌疑人鎖定！警急通緝　竟是死者未婚妻MIT校友

紅包禁忌14點總整理！「百鈔取代千鈔」　橫式代表偏財

搬進整座森林！盤點新開絕美星巴克　首間積木門市、還有長臂猿出沒

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福　五大生肖朋友請注意

對變種病毒效力低！WHO卻超推AZ疫苗　65歲老人、南非變種也適用

粗腿必備膝下靴、長短靴！16款平價推薦　輕鬆穿出逆天長腿

先探／台股上演小蝦米扳倒大鯨魚？

【新車登場】黑色旋風！LEXUS旗艦GT跑車LC Limited Edition

午後國道順暢！國5車稍多「時速60km↑」　高公局：16時疏解車潮

過年「習俗、禁忌」眉角多　除夕到初五誤踩地雷衰一年

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

軍武熱門新聞

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

美國戰機致命弱點　一招反制隱形科技

美F-35戰鬥機功能被「狂吐槽」

美國打仗卻不占別國領土　真實原因曝光

台灣能省軍購費做研發？網曝關鍵

解放軍26歲火箭軍顏值暴擊！竟是42萬粉網紅

美國海岸出現UFO？

昔學兵總隊抗日　88年後化學兵守國境

日本「宇宙作戰部隊」首次曝光

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美智庫：中國海軍5年內增100艘軍艦

登陸台灣有多難？老戰地記者：3萬發飛彈也無法

前十大服役戰鬥機數量　殲-7入榜

更多熱門

相關新聞

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美國海軍2個航空母艦群羅斯福號與尼米茲號當地時間9日被證實，已航行至南海展開「大會師」，進行雙航艦行動，此是拜登就任美國總統後首次對外展現海軍作戰能力的最新行動。指揮官表示，此舉能助美軍確保熟練與維持和平，同時向區域內夥伴承諾，展現美方推動自由印太地區的決心。

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水 無補給可持續巡航60日

陸首艘「台灣海峽」海事救助船下水 無補給可持續巡航60日

關鍵字：

解放軍海軍軍艦軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

面試通過卻零下文！3年後「公司竟找上門」

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面