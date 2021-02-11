提升軍事力量！　美智庫：中國海軍5年內新增100艘軍艦

▲山東艦。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸首艘國產航母「山東艦」日前入列解放軍海軍一周年！美國海事情報局曾推測，中國海軍艦艇數量自2015年的255艘達到了350艘，預計2020年內將增至360艘，10年後將加到425艘。

綜合媒體報導，美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）所設的亞洲海事透明倡議網站的數據顯示，2020年2月至11月，解放軍演習和導彈發射等活動，比去年同期增加了21次，總次數達到了65次。不過受到新冠疫情的影響，今年4至6月則有減緩的趨勢，7月之後陸續恢復演練。

另外，「山東艦」於2019年12月正式服役，正在上海建造的第二艘國產航母預計將於2021年下水，屆時中國共有3艘航母。而075型兩棲攻擊艦預計2025年會達到8艘。

值得注意的是，大陸海南三亞海事局2020年12月28日晚間，連續發布的三則「航行警告」內容，海南島西南部、南部、東南部所示座標諸點連線海域，將於12月29日到2021年1月7日，進行軍事訓練，禁止任何船隻駛入；環時報導稱，從地理位置來上，所述海域基本都位於西沙群島西北海域。

因此，相關專業人士分析認為，禁航三個位置基本都位於西沙群島西北海域，不排除是以航母為核心的海上編隊訓練，「訓練內容可能會包括以編隊防禦為課目的實際使用武器以及艦載戰鬥機突擊海上目標的攻擊訓練等。」