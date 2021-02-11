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消防救的是一個家庭！王南凱「踏進火場，就像跨進地獄大門」

。（圖／記者吳世龍攝）

十全分隊小隊長王南凱在2020年12月，消防人生涯就滿30年了，同時也榮獲109年鳳凰獎！。（圖／記者吳世龍翻攝）
記者吳世龍／高雄報導

十全分隊小隊長王南凱在2020年12月，消防人生涯就滿30年了。30年來幾乎都在高雄都會區人口密集的前金、三民區執行各大小救災、救溺案件，面臨勤務的多樣與複雜，累積許多經驗，熱血勇敢的王小隊長，榮獲109年鳳凰獎！

王南凱小隊長說，災害現場的救援並不是每次都盡如人意，縱使你筋疲力竭仍可能無法挽回民眾的厄運，「我所想的，就是想盡辦法把受困民眾救出來」，這是他唯一堅持的信念。

談到王南凱回憶印象最深刻的，就是109年5月在三民區大連街住宅火警。抵達現場時，就已看見黃褐色的濃煙從建築的窗戶不斷竄出，想必室內早已經被濃煙炙熱給吞沒了，南凱小隊長迅速指揮架梯，先將二名窗邊受困民眾救出，但屋內仍有多名民眾及孩童受困，南凱小隊長心中清楚，沒有一分一秒可以鬆懈，一心只想要把人儘快救出來，不管肩上裝備再重、身體再疲累，都想再進火場內拯救其他受困民眾時，無奈火勢卻已全面燃燒，雖然心中暗叫不妙，弟兄們仍挺著水線、帶著希望進入、用盡全力將他們救出來。

但一具具身軀已失去呼吸心跳，雖經緊急送醫搶後，5位民眾還是由醫院宣告不治。南凱小隊長返隊後，帶著遺憾與失落，不斷回想著：「如果火警能早一點發現，如果到場後民眾已自行逃生，那該有多好」，但再多的如果，還是無法改變事實，只能從每次失落中努力檢討再檢討。

。（圖／記者吳世龍攝）

▲109年5月在三民區大連街發生的住宅火警。（圖／記者吳世龍翻攝）

另一件令南凱小隊長也這同樣印象深刻的，是去年7月三民區熱河二街住宅火警，當時火勢猛烈且2至3樓有大量濃煙竄出，現場受困人數及位置不明，加上1樓進入屋內的唯一動線已全面燃燒，從過去的救災經驗來看，受困屋內的民眾恐怕沒有生還機會了。但他仍不放棄任何機會，與夥伴迅速架雙節梯，登梯至2樓，持消防斧頭連破建築物2樓外層玻璃窗及內層阻礙逃生之室內隔板，迅速建立另一個逃生與救災動線，讓受困民眾能安全逃生，成功救出1名大人及3位孩童，減少了一件悲劇的發生。

。（圖／記者吳世龍攝）

三民區熱河二街住宅火警時，架設雙節梯搶救受困民眾。（圖／記者吳世龍翻攝）

當面對火場時，每位打火弟兄都真的是那麼勇敢、無畏懼嗎？他說：「不，並不是每個消防弟兄都不怕火場，而是當踏進火場時，就像跨進地獄的大門，但就因執行勤務時，所救援的不只是一個人，而是背後一個家庭的幸福與快樂」，勇敢不是毫無恐懼，勇敢是就算恐懼的直發抖，依然堅持勇往向前。

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