店家沒蓋好飲料灑出！外送員「冒雨補送」不收錢　她感動：太過份

▲外送員冒雨補送飲料。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

外送服務方便又快速，只需要動動手指就可以吃到美食，一名女網友表示，外送員將餐點送到後，一直不斷地向她道歉，因為其中一杯沒有蓋好，途中不小心灑出來，還說會補償一杯給她。結果兩個小時過後，外送員在雨中送來三杯全新的飲料，讓她非常感動直呼「真的太過份了！」

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，由於要開會的關係叫了外送飲料，結果外送人員抵達時不斷地向她道歉，因為其中一杯飲料沒有蓋好，中途不小心灑了出來。沒想到外送員不但熱心地幫她聯絡客服，還說要補一杯飲料，她急忙向外送員表示沒關係，「外送平台會退一杯飲料的錢給我，不要花錢買」。

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▲原PO叫飲料外送，遇到暖心外送員。（示意圖／視覺中國CFP）



兩個多小時後，沒想到外送員手上拿著三杯全新的飲料出現在診所門口，原PO詢問「是否有自己出錢？」想說如果有的話就補給他，結果外送員直說「沒有」，下一秒就立刻離開了。當時外面還下著大雨，如此熱心的舉動讓原PO超感動，「謝謝你讓冷冷的天溫暖了，真的太過分了」。

貼文一出後，許多網友也大讚外送員貼心，「這外送員就業能力應該不只這樣，有成就大事能力」、「小費給起來」、「連老公都不知道有沒有這麼貼心，太難得了」。還有網友指出，「這種沒封膜的飲料，蓋子互頂很容易就開了」、「這種沒封口的熱飲是外送排行中數一數二難送的」。