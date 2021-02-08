中國中東歐「17+1峰會」　多國領導人拒出席挫中拉攏野心

▲中國國家主席習近平將親自出席17+1峰會。（圖／新華社）

文／中央社記者林育立柏林7日專電

中國與中東歐國家的領導人9日將進行高峰會，不過，今年立陶宛等多國領導人婉拒出席，打擊中國拉攏中東歐的努力。

德國「商報」（Handelsblatt）引述外交圈消息報導，儘管中國國家主席習近平親自出席，中東歐多國對即將在9日舉行的「17+1」領導人視訊會議興趣缺缺，立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家與羅馬尼亞決定回絕中國的邀請，國家領導人將不會出席，最多指派較低階的官員與會。

中國以經貿合作為名，將觸角伸進中東歐，2012年起每年與波蘭、捷克等中東歐16國的領導人進行高峰會，又稱「16+1合作」。2019年希臘加入後擴大到「17+1 」。

「17+1」峰會原訂去年年初舉行，因疫情緣故延到今年2月，並改用視訊方式進行。

知情人士指出，中東歐國家對「17+1」機制轉為觀望，原因除了對中國的投資承諾沒有兌現感到失望，也與這次峰會太過政治、缺乏經貿內容有關。

因此，雖然北京十分重視即將在9日登場的「17+1」中國－中東歐國家領導人會晤，並極力促成波羅的海國家指派高層官員與會，由於多國與中國意見不一，至今還沒正式宣布峰會舉行的日期。

「17+1合作」機制原本在歐洲就備受爭議，原因是歐盟國家擔心歐洲會被中國分化。歐盟網路媒體Politico Europe報導，才剛在1月底上任的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）透過發言人表示，寧可參與「歐盟27+1」的機制、也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。

觀察家相信，今年多位中東歐領導人婉拒出席，將打擊中國拉攏中東歐的努力。