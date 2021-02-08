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中國中東歐「17+1峰會」　多國領導人拒出席挫中拉攏野心

▲▼1月22日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中國共產黨第十九屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表重要講話。（圖／新華社）

▲中國國家主席習近平將親自出席17+1峰會。（圖／新華社）

文／中央社記者林育立柏林7日專電

中國與中東歐國家的領導人9日將進行高峰會，不過，今年立陶宛等多國領導人婉拒出席，打擊中國拉攏中東歐的努力。

德國「商報」（Handelsblatt）引述外交圈消息報導，儘管中國國家主席習近平親自出席，中東歐多國對即將在9日舉行的「17+1」領導人視訊會議興趣缺缺，立陶宛、愛沙尼亞等波羅的海國家與羅馬尼亞決定回絕中國的邀請，國家領導人將不會出席，最多指派較低階的官員與會。

中國以經貿合作為名，將觸角伸進中東歐，2012年起每年與波蘭、捷克等中東歐16國的領導人進行高峰會，又稱「16+1合作」。2019年希臘加入後擴大到「17+1 」。

「17+1」峰會原訂去年年初舉行，因疫情緣故延到今年2月，並改用視訊方式進行。

知情人士指出，中東歐國家對「17+1」機制轉為觀望，原因除了對中國的投資承諾沒有兌現感到失望，也與這次峰會太過政治、缺乏經貿內容有關。

因此，雖然北京十分重視即將在9日登場的「17+1」中國－中東歐國家領導人會晤，並極力促成波羅的海國家指派高層官員與會，由於多國與中國意見不一，至今還沒正式宣布峰會舉行的日期。

「17+1合作」機制原本在歐洲就備受爭議，原因是歐盟國家擔心歐洲會被中國分化。歐盟網路媒體Politico Europe報導，才剛在1月底上任的愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）透過發言人表示，寧可參與「歐盟27+1」的機制、也就是利用歐盟27國的共同政策來應對中國。

觀察家相信，今年多位中東歐領導人婉拒出席，將打擊中國拉攏中東歐的努力。

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