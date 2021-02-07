超糗！LV新毛衣「致敬牙買加」　竟搞錯國旗顏色引怒火...緊急下架

▲LV日前推出致敬牙買加國旗的毛衣，卻徹底搞錯顏色。（圖／翻攝自推特／@pam_boy）



實習記者周依儒／綜合報導

時尚精品品牌路易威登（LOUIS VUITTON）日前推出一款以牙買加國旗為靈感的男裝毛衣，並命名為「牙買加條紋毛衣」（Jamaican Stripe Jumper），一件要價1,340美元（約37500台幣），不過卻遭網友點出這款毛衣的顏色根本搞錯，原來牙買加國旗的三色為綠、黃、黑，但該件毛衣卻是綠、黃、紅，讓網友群起撻伐，LV也趕緊下架毛衣滅火。

▲牙買加國旗。（圖／取自免費圖庫pixabay）



綜合外媒報導，牙買加國旗為綠、黃、黑三色，不過LV推出的牙買加毛衣卻是綠、黃、紅三色，因此一上架就立刻引發網友討論，有網友表示LV根本搞不清楚狀況，把1930年代在牙買加興起的黑人基督教宗教運動與社會運動「拉斯塔法里」（Rastafari）旗幟誤認為是牙買加國旗；也有網友表示，LV這件衣服的靈感其實是來自衣索比亞的國旗（主色為綠、黃、紅）。

▲LV官網目前已經下架該件毛衣。（圖／翻攝自推特）



已故牙買加雷鬼音樂之父巴布‧馬利（Bob Marley）女兒賽德拉（Cedella）也在Instagram上貼出一張父親穿著綠、黃、紅色衣服的相片並寫下「巴布說那是衣索比亞國旗」，同時也附上了一個尷尬的表情符號和標記LV的官方帳號。

報導指出，LV官方在毛衣剛上架時，在商品敘述一欄中寫下「設計靈感來自加勒比海島國的國旗」，但隨著網友吐槽後，LV官方又將商品敘述改為「設計靈感來自加勒比海島國的文化遺產」，不過目前LV官方已經將該商品直接下架；且LV的男裝藝術總監維吉爾·阿布洛（Virgil Abloh）為牙買加文化愛好者，加上他的父母剛好都是非州國家迦納的移民，且迦納國旗顏色正巧也為綠、黃、紅三色，目前尚無法確定他是否也有參與該件毛衣的製作過程。