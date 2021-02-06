快訊／遭女記者挑釁「告啊」　雞排妹：可能是豪記找來的吧

▲雞排妹則現身翁立友記者會現場，想當面對質卻吃了閉門羹。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）5日到歌手翁立友的記者會上，希望聽翁的說法，卻在現場遭到一名女記者不斷逼問。對此，雞排妹6日晚間發文指出，該名女記者是「很稱職的惡意代言人」，「喔，有可能是豪記知道我要來現場才找來的吧，她前天應該很忙，到各大新聞留言區抄寫噁心言論，昨天才可以這麼流暢的驚句攻擊連發。」

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▲嗆雞排妹的女記者。（圖／記者李毓康攝）



雞排妹全文如下：

「我不想呼籲別人『要勇敢』，因為這個勇敢，是有代價的。」 昨天的記者會在開始前，我安靜坐在第一排椅子上等待開始，左前方是一位瘋狂歌迷，不斷對我叫罵、羞辱，她從飯店大門口就開始一路到罵會場。

前方視野是警政時報的趙姓女記者，很稱職的惡意代言人，警政時報這家媒體從沒看過，查了一下背景，喔，有可能是豪記知道我要來現場才找來的吧，她前天應該很忙，到各大新聞留言區抄寫噁心言論，昨天才可以這麼流暢的驚句攻擊連發。

▲雞排妹直播記者會時，有特意放大不斷質問的女記者。（圖／翻攝雞排妹臉書）



當下我完全沒有被激怒，不發一語，她看起來像得內傷。 右前方的＋９孕婦，相信昨天的網路聲量還比柯Ｐ高，就不用多敘述了。 媒體記者們的包圍，身處中間點的我，不論聽到什麼態度的話語，也不會被壓垮，那是我多年來站在浪尖上的日常生活。 用第一視角開直播真實記錄，展演主題為：『惡』，事後再看會感到荒唐可笑。

這一週像實境秀，血淋淋上演當你在台灣身為性騷擾受害者，選擇不顧一切說出來後，會面臨到的一切。 我能夠快速消化負面情緒，接著覺得若自己都不敢說，其他受害者看了會更害怕，最後能夠一個人去正面對決，勇氣是替我加油的你們給的，謝謝大家。

繼續保持善良的心，將痛苦視為磨練，就不會墜入深淵。

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