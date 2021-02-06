深交所主板、中小板獲准合併　將依循「四個不變」原則

▲深圳交易所。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸證監會5日宣布，經國務院同意，已正式批准深圳證券交易所主板與中小板合併。同日晚間，深交所也發布了相關工作通知，提到合併完成後，中小板上市公司的證券類別變更為「主板A股」，證券代碼和證券簡稱保持不變。

證監會表示，合併深交所主板與中小板的總體安排是「兩個統一、四個不變」，「兩個統一」是指統一主板與中小板的業務規則，統一運行監管模式，「四個不變」是指板塊合併後發行上市條件不變，投資者門檻不變，交易機制不變，證券代碼及簡稱不變。

證監會指出，將指導深交所整合主板與中小板製度規則，做好監管銜接，對發行上市、市場產品、指數名稱等進行適應性調整，做好技術系統改造和測試，確保平穩落地。

深交所同日晚間也發布了《關於啟動合併主板與中小板相關準備工作的通知》，表示即起至合併實施完成日為過渡期，在過渡期內，主板、中小板上市公司繼續執行現行規定，企業發行上市維持現行安排；實施完成後，中小板上市公司的證券類別變更為「主板A股」，證券代碼和證券簡稱保持不變。

深交所指出，將對涉及中小板的有關指數名稱和簡稱等作適應性調整，指數編制方法暫不作實質性變更，相關指數調整公告另行發布；對相關行情展示、數據接口等進行適應性改造。相關技術準備通知另行發布。

深交所新聞發言人表示，目前，本次合併相關業務規則調整已準備就緒，內部技術系統改造已基本完成，監管模式、指數及產品調整、發行上市已明確適應性安排，外部技術系統改造的評估及溝通工作已初步展開。