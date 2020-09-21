陸版「國民神車」倒台　夏利汽車資產1元甩賣

▲夏利曾是大陸的國民汽車品牌。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

曾在中國有「國民神車」稱號的夏利汽車，經2002年引入一汽資本、2019年底和中國鐵物達成股權轉讓重組後，由於仍不堪8年半來超過百億元人民幣的虧損，於17日起發布一連串重磅公告，表示將把資產以1元賣出、一汽股份持有的股份無償劃轉等。在此之後，夏利汽車將更改業務類別走入歷史，並告別A股市場。



夏利前身是天津市微型汽車廠，1997年改制，成立天津汽車夏利股份有限公司，1999年在深圳證券交易所掛牌上市，2002年與中國第一汽車集團達成重組協議，一汽持有50.98%股份，天津一汽夏利汽車股份有限公司由此得名。

▲夏利汽車2002年引入一汽股份，2019年與中國鐵物進行重組，而本次再次重組後，所屬一汽股份也將轉讓給中國鐵物，夏利業務並從生產汽車，改為軌道產業。（圖／CFP）

回顧中國改革開放初期，天津市微型汽車廠較早引入整車進口組裝方式生產的「夏瑞特」兩廂轎車，並命名為「夏利」，該品牌轎車迎來輝煌時期，1990年代中國街上近8成計程車都是夏利車，2005年底成為第一個銷量破20萬的中國轎車企業，更曾連續18年銷量奪冠，堪稱是中國最早的「國民車。」

不過隨奇瑞、比亞迪、吉利等品牌崛起，海外品牌強勢進入，《中國基金報》報導，夏利汽車自2012年到2020年上半年，連續虧損8年半，6個年度虧損在10億元人民幣以上，合計虧損超過100億元人民幣。

在此之下，一汽夏利（*ST夏利）近日在市場上發布一系列公告，採取四大動作，包括將一汽夏利汽車資產1元賣出，然後一汽股份持有的股份無償劃轉，以及發行股份購買資產、募資資金等。

公告顯示，一汽股份接回一汽夏利的同時，擬將其持有的一汽夏利6.98億股股份（佔本次交易前總股本的43.73%）無償劃轉給鐵物股份。上市公司將歸到中國鐵路物資集團旗下，主業也將從汽車生產變更為軌道產業為主的物資供應鏈管理及軌道維護等，等於夏利車正式走入歷史。

據了解，夏利資產面臨破天荒的1元甩賣局面，是鑑於擬出售資產整體經營狀況不佳，經各方協商、參考經大陸國務院國資委評估備案的擬出售資產評估值，決定一汽夏利擬出售資產的交易價格為1元人民幣。

►時間對我們來說完全沒用！