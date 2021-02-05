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小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天預購！全聯5款新色口罩一次看

▲▼7-ELEVEN獨家推出故宮口罩。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN獨家推出故宮口罩。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN將獨家推出「梵洛克x故宮之美」口罩，2月8日至10日在OPEN POINT App開放會員預購，每日開放1款，總共3款。而全聯今（5）日也開賣5款盒裝口罩，包括超萌的Hello Kitty兒童醫療口罩、大人款粉彩口罩等。

▲▼7-ELEVEN獨家推出故宮口罩。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN將獨家推出「梵洛克x故宮之美」口罩。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN與德國百年工藝紡織品牌梵洛克（Van Laack）合作，推出故宮圖像口罩，親膚層內裏採用100%瑞士棉，款式則有「牛、龍、鷹」3款，契合農曆年節祥瑞，新春還加碼贈送防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩。

▲▼7-ELEVEN獨家推出故宮口罩。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN獨家推出3款故宮口罩。（圖／統一超商提供）

3款故宮口罩分別2月8日至10日上午10點起依序開放會員預購，開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款，即購買完成。

▲▼全聯開賣5款新色口罩。（圖／業者提供）

而全聯此次推出療癒的「Hello Kitty」、「乳牛兒童醫療口罩」，其中Kitty口罩就有2種顏色選擇，包括粉紅色及紫色，通通印上了療癒的Kitty萌樣；而乳牛款為立體醫療口罩，裡頭有2種款式，包括印著乳牛演奏樂器的圖案，還有印有氣球、禮物盒、煙火等圖案，只要一盒就能一次擁有。

至於大人口罩部分，有黑色款的長欣生技醫用盒裝口罩；粉紅、粉橘、粉紫3種顏色混搭的長欣生技醫用盒裝口罩，以及粉藍、粉綠、粉黃3種顏色混搭的長欣生技醫用盒裝口罩等，每盒30片裝，特別的是耳繩可是特別和口罩採同相同色系，十分療癒，即日起正式開賣，各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準。

▲萊潔推松石迷彩口罩。（圖／翻攝R&R 萊禮生醫臉書粉專）

另萊潔迷彩系列近來也強勢推出最新「松石迷彩口罩」，找來日本藥妝品牌「札幌藥妝」聯手打造，以象徵北海道旗的紅、藍、白3色結合迷彩手繪圖案，印在了松綠色口罩上，並搭配同款耳繩，2月6日上午11時於日本札幌藥妝嘉義遠東百貨店首賣，接著陸續在全台札幌藥妝、佑全藥妝及健康人生藥局開賣。

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