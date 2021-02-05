瞧不起做工的人！見地上垃圾就認定工人亂丟　6人持棍毒打工頭

記者陳雕文／新北報導

每天揮汗工作，只希望能過個好年…但新北市一名男子看到自家土地上有垃圾，就一口咬定是工人亂丟，還找了5人分別拿球棒、電擊棒到工地嗆聲，工頭勇敢站出來說，「沒憑沒據怎能隨意誣賴！」結果遭到6惡煞毒打，其右臉瘀青腫脹、肢體多處外傷倒地不起，警方獲報迅速逮到4嫌，正持續追緝剩下2人。

▲惡煞持棍進工地毒打工頭後離去，身影被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在上個月16日，24歲林姓男子聽地主外公抱怨，稱仁愛路一段139巷內的土地被旁邊的建地工人亂丟便當盒等垃圾，他沒有查證，就跟著認定，「只有工人才會幹這種事！」因此找了5人準備武器前往工地理論。

38歲伍姓工頭正在聊天，看到5人來者不善，先叫工人退開後問，「請問怎麼了？」林男開口質疑，「X！你的工人為什麼要把便當盒、酒瓶這些垃圾往我們家土地上丟！」伍男拉高音量回應，「你沒憑沒據怎能認定這些垃圾就是工人丟的！？」雙方你一句我一句，誰也不讓誰。

▲地主的外孫找來惡煞進工地嗆聲，還把人毒打一頓，行徑相當囂張。（圖／記者陳雕文翻攝）

林男越講越惱怒，操起手上棍棒把伍男打倒在地，其餘同夥見狀一擁而上，看到伍男被圍毆，工人見狀急忙報案，警方趕到現場時，只剩下全身是傷的伍男，還有攙扶伍男的兩名工人；所幸傷者就醫後無大礙。

警方沿路調閱監視器畫面，成功將主嫌林男及另外3名惡煞約談到案，4人都坦承犯案，因此警方依聚眾滋事及傷害罪函送地檢署，並持續追緝剩餘2嫌。