陸「通訊技術試驗衛星六號」發射前小插曲：差點火箭沒運到

▲通信技術試驗衛星六號發射升空。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

繼1月29日發射遙感三十一號02組衛星後，中國於4日再發射一顆通訊技術試驗衛星，引發關注。4日23時36分，中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，成功將通信技術試驗衛星六號發射升空，衛星進入預定軌道。

據悉，通信技術試驗衛星六號主要用於衛星通訊、廣播電視、數據傳輸等業務，並開展相關技術試驗驗證。

通信技術試驗衛星一號於2015年9月12日發射；通信技術試驗衛星二號於2017年1月5日發射；通信技術試驗衛星三號於2018年12月25日發射；通信技術試驗衛星四號於2019年10月17日發射。至於通信技術試驗衛星五號，就是在2020年1月7日中國發射。

據《中國航空報》報導，通信技術試驗衛星六號發射過程中有一個小插曲，火箭運輸到西昌衛星發射中心的前夕，試驗隊預先準備好的3套空運方案因為種種原因沒有辦法啟用，其後準備了「鐵路運輸、鐵路加公路運輸、公路運輸、公路加鐵路運輸」共4種運輸方案，結果卻一切準備就緒，鐵路消息指列車途經路段需要維修。

為了能儘快出發，試驗隊啟用第五套方案，就是「繞路」。衛星平台和載荷分頭行動，平台用公路，載荷用鐵路。最終公路運輸車隊和鐵路運輸專列都能夠依次啟程，並按計劃依次到達。

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